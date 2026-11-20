Giải trí

Mở đầu là hình ảnh cực kỳ dễ thương khi diễn viên Dương Cẩm Lynh bồng bế bé Lita, con gái của Kha Ly. Bé Lita đi cùng mẹ đến chương trình Bước chân hai thế hệ và được cô bồng bế.

Trong khi đó, tại phim trường, diễn viên Minh Luân và Văn Phương cũng tranh thủ giờ giải lao để chụp vài tấm hình kỷ niệm cùng nhau. Còn ca sĩ Bảo Thy và chồng thì vừa đưa con trai đi chơi để mừng sinh nhật 5 tuổi của bé.

Ở một góc nhìn bình yên hơn, diễn viên Trí Quang xuất hiện với hình ảnh thu hoạch rau quả ngay trong vườn nhà tại Củ Chi, TP HCM. Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe sắc vóc ở tuổi 38.

Trên phương diện nghệ thuật, nghệ sĩ Hòa Hiệp đã chụp ảnh cùng NSƯT Ốc Thanh Vân khi đi lưu diễn vở kịch Người vợ ma tại Australia. Trong khi đó, ca sĩ Erik và hoa hậu Tiểu Vy lại gây chú ý khi cùng diện trang phục cổ trang.

Một vài khoảnh khắc xa xứ cũng được chia sẻ. Trần Vân Anh, người từng đóng phim Bỗng dưng muốn khóc, uống cà phê một mình giữa trời lạnh ở Canada. Tại California, Mỹ, ca sĩ Đan Trường và vợ cũ cũng đón ca sĩ Thanh Thảo cùng con gái đến thăm quán cà phê của họ.

Cuối cùng là hình ảnh diễn viên Mạnh Trường thong dong hóng gió trong sân căn biệt thự của gia đình.

Xem xong list này thì thấy đúng là mỗi người một nơi nhưng ai cũng có những niềm vui riêng, còn bạn thích khoảnh khắc nào nhất?