Giải trí

Ngày 18/11/2026, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam công bố Đen Vâu cùng ê-kíp đã đóng góp 1 tỷ đồng để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Số tiền này được trích từ doanh thu của ca khúc Nấu ăn cho em, một sản phẩm âm nhạc đã ra mắt hơn ba năm trước. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế từ ngày 1/3/2025, đã gửi lời tri ân đến nam rapper, ê-kíp và toàn bộ khán giả vì đã chung tay đóng góp thông qua việc nghe, chia sẻ và sử dụng bài hát này.

Đen Vâu, tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989, là một trong những rapper nổi tiếng nhất Việt Nam. Trước khi đạt được thành công rực rỡ với các bản hit như Bài này chill phết, Hai triệu năm, Trốn tìm, Mang tiền về cho mẹ hay Đi về nhà, anh từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi làm công nhân vệ sinh môi trường. Sự đối lập giữa quá khứ vất vả và hiện tại hào quang càng khiến hành động thiện nguyện của nam rapper trở nên ý nghĩa hơn.

Chi tiết khoản đóng góp 1 tỷ đồng

Trên trang cá nhân vào ngày 18/11/2026, Đen Vâu đã công khai chi tiết doanh thu thực nhận từ ca khúc Nấu ăn cho em. Cụ thể, giai đoạn từ 1/6/2025 đến 31/7/2026, doanh thu từ video và audio đạt 15.983,60 euro, tương đương khoảng 463,75 triệu đồng theo tỷ giá anh công bố. Đồng thời, doanh thu thực nhận từ Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) tính từ tháng 4/2025 đến hết quý II/2026 đạt hơn 437,9 triệu đồng.

Sau khi trừ các chi phí liên quan và thuế thu nhập, tổng số tiền Đen Vâu và ê-kíp thực nhận là 901.669.566 đồng. Tuy nhiên, nam rapper quyết định làm tròn con số này lên 1 tỷ đồng để chuyển toàn bộ đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Chia sẻ về điều này, Đen Vâu bày tỏ niềm vui khi đóng vai trò là người trung gian đưa tình cảm của khán giả đến với những em nhỏ khó khăn. Tính từ khi ca khúc ra mắt năm 2023, tổng số tiền anh và ê-kíp đóng góp cho trẻ em đã đạt 3,86 tỷ đồng.

Từ anh công nhân vệ sinh đến nghệ sĩ nổi tiếng

Tuổi trẻ của Đen Vâu gắn liền với công việc thu gom rác và vệ sinh môi trường tại Hạ Long, Quảng Ninh. Sau khi tốt nghiệp THPT, thay vì học đại học, anh chọn làm công nhân vệ sinh bãi biển trong khoảng bảy năm vì xem đây là lựa chọn ổn định. Thời điểm đó, công việc lao động chân tay vất vả khiến anh chỉ ăn những món đơn giản cho chắc bụng như xôi hoặc bánh mì.

Trong chương trình Sao Chọn phát sóng tháng 9/2026, Đen Vâu kể lại kỷ niệm khi trở lại Hạ Long ăn bún bề bề. Dù rất thích món ăn này, anh chỉ dám thưởng thức vào những ngày nhận lương như một phần thưởng cho bản thân. Bên cạnh nghề vệ sinh, anh từng cùng em trai mở quán cà phê để kiếm sống và kết nối đam mê âm nhạc, nhưng do kinh doanh thua lỗ nên anh vẫn phải tiếp tục đi làm để duy trì quán.

Bước ngoặt sự nghiệp đến sau một chuyến đi xuyên Việt, nơi anh được mời biểu diễn tại Huế và nhận khoản cát-sê đầu tiên 4 triệu đồng. Đây là trải nghiệm khiến Đen suy nghĩ nghiêm túc hơn về âm nhạc. Sau thành công của ca khúc Đưa nhau đi trốn năm 2015, anh dần được biết đến rộng rãi và chính thức nghỉ việc công nhân vệ sinh vào năm 2016 để theo đuổi nghệ thuật.

Ý nghĩa đặc biệt của ca khúc Nấu ăn cho em

Ra mắt ngày 13/5/2023 với sự kết hợp cùng ca sĩ PiaLinh, Nấu ăn cho em không chỉ là một bài hát mà còn là một dự án cộng đồng. Ca khúc ra đời từ chuyến thăm học sinh tại hai điểm trường thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Từ ý định ban đầu là đến thăm và chuẩn bị bữa ăn, Đen Vâu đã nảy ra ý tưởng sáng tác bài hát để kể lại hành trình này.

Ngay từ khi phát hành, nam rapper đã cam kết dành doanh thu để xây dựng trường lớp và chăm lo bữa ăn cho học sinh vùng cao. Chỉ sau một tháng ra mắt, bài hát thu về gần 420 triệu đồng sau thuế và chi phí, và Đen Vâu đã làm tròn thành 500 triệu đồng để làm từ thiện. Ngoài ra, nguồn thu này còn được dùng xây phòng tin học, trong đó hai phòng tại Điện Biên và Nghệ An đã hoạt động từ tháng 3/2024, và anh dự kiến xây thêm bốn phòng mới.

Nhờ những đóng góp này, năm 2023, Đen Vâu nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia và được vinh danh trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Đến năm 2024, anh giành hai giải Cống hiến cho Nam ca sĩ của năm và Music video của năm với Nấu ăn cho em. Với nam rapper, con số gần 4 tỷ đồng không quý giá bằng sự đồng hành của khán giả suốt hành trình qua.