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Phim Trại giam hạnh phúc của đạo diễn Trung Lùn đang bứt tốc để trở thành hiện tượng bất ngờ của phòng vé cuối năm. Tính đến sáng 20-11, sau gần hai ngày chiếu sớm, phim đã thu về hơn 26 tỉ đồng. Ngày 20-11, tác phẩm cũng chính thức khởi chiếu trên toàn quốc.

Lương Thế Thành là diễn viên gắn liền với những vai chính diện, người tốt trong suốt 20 năm sự nghiệp. Tuy nhiên, năm ngoái anh từng gây xôn xao khi đóng vai người chồng bội bạc trong Bóng ma hạnh phúc. Đến Trại giam hạnh phúc, nam diễn viên tiếp tục dấn thân vào một vai phản diện mới, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ về hình tượng.

Khi tạo hình quá đáng sợ khiến gia đình hoảng sợ

Trong phim, Lương Thế Thành vào vai Huỳnh Tấn Long, biệt danh Long Đầu Bò. Đây là một phạm nhân sừng sỏ, nguy hiểm bậc nhất tại buồng giam số 9, có tính cách ngông cuồng, độc ác, biến thái và không hề ăn năn hối cải. Nhân vật này gây ấn tượng mạnh với diện mạo hung dữ: đầu cạo trọc, sẹo chăng đầy mặt và hình xăm rải khắp cơ thể, khiến khán giả đôi khi cảm thấy sợ hãi.

Vì sự đầu tư quá kỹ cho tạo hình, Lương Thế Thành chia sẻ đây là bộ phim đầu tiên anh bị cả gia đình xa lánh. Ngay ngày đầu định trang, anh phải cạo trọc đầu và vẽ hình xăm giả từ cổ xuống tận chân. Khi vừa về đến nhà, mẹ anh đã hoảng hốt hỏi lý do vì sao xăm mình và lo lắng ba anh sẽ la mắng.

Con trai anh cũng sợ hãi khi vừa mở cửa phòng thấy ba đã kêu "Trời ơi ba, thấy ghê quá" rồi chạy vào đóng chặt cửa lại. Ngay cả vợ anh - diễn viên Thúy Diễm - dù đã được thông báo trước nhưng cũng không ngờ tạo hình thực tế lại đáng sợ đến vậy.

Đáng nói là nam diễn viên phải giữ nguyên lớp định trang này về nhà vì lịch quay sát nút. Do mực vẽ thủ công không có khung sẵn, anh phải giặm lại nhiều lần khi màu bị nhạt. Thậm chí, mực vẽ dính ra giường, mền gối khiến anh không thể ngủ nổi và phải chuyển sang ngủ trên sofa. Khi tự ngồi xem phim, chính Lương Thế Thành cũng cảm thấy sợ hãi và không nhận ra mình trên màn ảnh.

Bước ngoặt từ sự băn khoăn đến quyết tâm thay đổi

Thực tế, đạo diễn Trung Lùn ban đầu mời Lương Thế Thành vào một vai diễn khác. Sau khi hoàn thiện kịch bản, đạo diễn mới bất ngờ giao vai Long Đầu Bò. Lúc đầu, nam diễn viên rất băn khoăn và từ chối vì thấy vai diễn quá lạ, đồng thời lo lắng bản thân không thể đảm đương nổi do chưa từng đóng vai nào tương tự.

Tuy nhiên, sau khi được đạo diễn thuyết phục rằng đây là một vai diễn hay, dù không xuất hiện quá nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng, Lương Thế Thành đã thay đổi ý định. Sau khi đọc kỹ kịch bản, anh nhận ra đây là cơ hội để khai thác kỹ thuật diễn xuất, làm mới bản thân và tìm kiếm những cung bậc cảm xúc mới trong nghề.

Đối với Lương Thế Thành, vai Long Đầu Bò không đơn thuần là một nhân vật ác thông thường mà hội tụ những gì xấu xa nhất của con người. Anh tin rằng vai diễn này mang thông điệp về sự trừng trị đối với cái ác: làm điều ác cỡ nào cũng có ngày bị trừng trị. Qua đó, người xem sẽ nhận thức rõ hơn ranh giới giữa pháp luật và cuộc sống để tuyệt đối không vi phạm pháp luật.

Việc can đảm rũ bỏ hình ảnh cũ để trải nghiệm vai diễn góc cạnh này khiến nam diễn viên 8X cảm thấy vô cùng sung sướng. Anh chia sẻ rằng từ lâu mình đã luôn tìm kiếm những vai diễn mới mẻ, đặc biệt và khác lạ để thoát khỏi những khuôn mẫu trước đây.