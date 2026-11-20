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Tháng 7 năm nay, NSND Quốc Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Nhạc viện TPHCM. Đáng chú ý là trước đó, vào năm 2025, anh cũng đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Anh nhận học vị Tiến sĩ năm 2017 và được xem là giọng nam trầm đại hiếm gặp bậc nhất của opera Việt Nam.

Anh xuất thân là nghệ sĩ chèo Đoàn chèo Hà Nội và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2019.