Giải trí

Tam Triều Dâng vừa khiến dân tình đứng ngồi không yên khi đăng loạt ảnh mới lên trang cá nhân với mái tóc bob ngắn và phần mái lưa thưa. Thay vì vẻ dịu dàng quen thuộc, nữ diễn viên lần này chọn phong cách sắc sảo, cuốn hút hơn hẳn.

Không chỉ gây sốc với kiểu tóc, cô nàng còn diện chiếc váy đỏ dáng yếm cổ cao, khoe khéo bờ vai thanh mảnh cùng thần thái quyến rũ. Kèm theo bộ ảnh, Tam Triều Dâng còn thả thính cực mượt: "Tóc ngắn có làm anh sốt sắng".

Đương nhiên là hội fan không thể ngồi yên trước màn biến hóa này. Cùng lắm là khen nức nở, nhiều người nhận xét tóc ngắn giúp cô trông trẻ trung, sắc sảo và khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Thật sự là một cú 'lột xác' quá thành công, đúng kiểu thay đổi phong cách là thay đổi luôn cả vận mệnh nhan sắc.

Từ sao nhí đến nữ chính màn ảnh

Với những ai chưa rõ thì Tam Triều Dâng vốn là gương mặt sao nhí được yêu thích, từng gây ấn tượng với vai Cà Ri trong Tiệm bánh hoàng tử bé. Sau một thời gian tạm ngưng để tập trung học hành và cuộc sống cá nhân, cô đã quay trở lại mạnh mẽ với hàng loạt dự án như Nước mắt loài cỏ dại, Hoa vương, Tiểu tam không có lỗi? và Tham vọng giàu sang.

Đặc biệt trong năm 2026, cô nàng ghi dấu ấn khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Vì mẹ anh phán chia tay cùng Võ Điền Gia Huy, đồng thời góp mặt trong Bẫy tiền và Trùm Sò. Có vẻ như màn 'xuống tóc' lần này là một phần trong hành trình làm mới bản thân để khẳng định hình ảnh diễn viên trưởng thành và đa năng hơn.

Anh em thấy sao, tóc ngắn thế này có làm mọi người 'sốt sắng' giống như cô nàng tự tin không?