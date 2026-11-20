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Đỗ Mỹ Linh vừa khiến cộng đồng mạng một lần nữa xôn xao khi chia sẻ loạt clip ghi lại hành trình học toán của con gái Titi. Cô bé 3 tuổi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ khả năng ghi nhớ và tính toán nhanh nhẹn, dù đôi lúc vẫn còn những nhầm lẫn cực kỳ đáng yêu.

Mục tiêu 'vào' Harvard và level học tập mới

Xuất hiện tại một sự kiện, Đỗ Mỹ Linh đã bật cười khi được hỏi về trình độ học toán của con gái. Nàng hậu tiết lộ rằng hiện tại Titi đã học toán sang một level (trình độ) mới rồi. Trước đó, những đoạn video học bài của bé đã gây bão mạng xã hội, khiến nhiều khán giả hào hứng chờ đợi các vlog tiếp theo về quá trình học tập của nhóc tỳ.

Điều thú vị là Đỗ Mỹ Linh luôn kiên nhẫn giảng giải cho con hiểu bài với một mục tiêu đầy tham vọng là để cô bé trở thành "sinh viên Harvard". Chính chi tiết này đã khiến cư dân mạng không nhịn được cười, nhiều người thậm chí còn đùa rằng gia đình đã có thể tính đến chuyện chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh cho bé. Trên mạng xã hội, những lời đùa vui về cuộc gọi nhỡ từ văn phòng tuyển sinh Harvard cũng được nhắc đến để thể hiện sự thích thú trước màn học toán của Titi.

Khi bé Titi trổ tài làm 'cô giáo nhỏ'

Nhìn vào những nội dung được chia sẻ, Titi - tên thân mật của bé Tuệ An - cho thấy sự tự tin và hào hứng khi làm quen với những con số. Dù mới 3 tuổi nhưng cô bé đã có thể tập đọc, nhận biết số, thực hành đếm và thử sức với các phép tính cộng trừ đơn giản phù hợp lứa tuổi. Không chỉ dừng lại ở việc học, nhóc tỳ còn rất chăm chỉ luyện viết số.

Điểm nhấn khiến cộng đồng mạng thích thú nhất chính là những khoảnh khắc Titi "đổi vai", trở thành cô giáo nhỏ để hướng dẫn ngược lại cho mẹ. Trong các đoạn clip, cô bé tự tin giảng giải và nhắc nhở mẹ cùng học, yêu cầu mẹ làm theo hướng dẫn của mình. Thậm chí, có những tình huống Đỗ Mỹ Linh cũng phải tham gia học bài cùng con để giúp bé ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Sự ngộ nghĩnh và tự tin của bé Titi trong vai trò "giáo viên" đã tạo nên sức hút lớn cho loạt video này.

Phương pháp đồng hành cùng con của nàng hậu

Thay vì áp lực, Đỗ Mỹ Linh chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng để con không cảm thấy căng thẳng. Nàng hậu không biến giờ học thành những buổi luyện tập khô khan mà tạo ra một không khí thoải mái thông qua việc cùng con trò chuyện và thực hành.

Cách làm của Đỗ Mỹ Linh là khuyến khích con chủ động thể hiện khả năng của mình. Việc mẹ cùng học, cùng chơi và đôi khi để con làm cô giáo cũng giúp các bài học toán trở nên gần gũi, sinh động hơn. Chính sự chú trọng dành thời gian cho con và phương pháp giáo dục tích cực này đã khiến công chúng không chỉ ngưỡng mộ khả năng tiếp thu của Titi mà còn đánh giá cao cách đồng hành của người mẹ.