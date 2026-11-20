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Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vừa chính thức công bố dự án phim Tuyên ngôn độc lập vào chiều 19-11. Đây là tác phẩm do chính trung tâm sản xuất với NSƯT Phi Tiến Sơn đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn. Theo kế hoạch, đoàn phim sẽ bấm máy vào ngày 24-11 và dự kiến phát hành vào dịp Quốc khánh năm 2027.

Tái hiện hành trình giành độc lập

Bộ phim lấy bối cảnh từ những ngày cuối tháng Tám đến Lễ Độc lập ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình. Tác phẩm sẽ tái hiện lại hành trình giành quyền độc lập và tự quyết của dân tộc Việt Nam trong thời điểm đất nước đối mặt với những thử thách cấp bách.

Trung tâm của câu chuyện là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phim sẽ kể về những ngày Người lâm bệnh nặng tại lán Nà Nưa, Tân Trào nhưng vẫn quyết tâm trở về Hà Nội, cùng Trung ương chuẩn bị cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Từ núi rừng Việt Bắc, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang cho đến không khí tổng khởi nghĩa tại Hà Nội, Huế, Sài Gòn và cuối cùng là Quảng trường Ba Đình, bộ phim sẽ theo chân những người đã góp phần tạo nên bước ngoặt lớn lao của dân tộc.

Những góc nhìn đa chiều về lịch sử

Không chỉ tập trung vào các sự kiện chính, ê-kíp cho biết Tuyên ngôn độc lập còn phản ánh vai trò và sự chung sức của nhiều tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức. Trong đó, phim xây dựng tuyến nhân vật gia đình doanh nhân yêu nước tại Hà Nội dựa trên cảm hứng về gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn chia sẻ rằng điều ông quan tâm không chỉ là tái hiện khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, mà còn là kể câu chuyện về những con người, sự kiện và hoàn cảnh đã góp phần làm nên thời khắc lịch sử đó. Về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo diễn muốn thể hiện Người không chỉ ở tầm vóc một vị lãnh tụ mà còn qua phong thái giản dị, nhân cách cao đẹp và sự gần gũi với mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, những nhân vật lịch sử và những con người bình dị đóng góp cho sự nghiệp giành độc lập cũng sẽ xuất hiện trong phim.

Quá trình sản xuất và chuẩn bị

Để đảm bảo tính chân thực lịch sử và chất lượng nghệ thuật, ông Lê Thanh Lịch - Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam kiêm Giám đốc sản xuất - cho biết trung tâm coi trọng việc nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia lịch sử và điện ảnh. Đơn vị này cũng phối hợp chặt chẽ với biên kịch, đạo diễn và ê-kíp sáng tạo.

Ông Lê Thanh Lịch nhấn mạnh mục tiêu quan trọng là truyền tải được cảm xúc, tinh thần và ý nghĩa của thời khắc lịch sử đến với người xem. Điều này nhằm giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ hiểu về ngày 2-9-1945 mà còn cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do, chủ quyền dân tộc và trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng.

Về mặt sản xuất, đạo diễn Phi Tiến Sơn thừa nhận dự án này là một thử thách đặc biệt, mang lại hưng phấn nhưng cũng rất vất vả và chịu nhiều áp lực, khiến ông cảm thấy rất căng thẳng.

Phần lớn bối cảnh phim dự kiến được dàn dựng và thực hiện tại trường quay của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ở xã Đông Anh, TP. Hà Nội. Ngoài ra, đoàn phim sẽ quay tại nhiều tỉnh thành khác bao gồm Huế, TP.HCM, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hòa Bình và Hà Nội.