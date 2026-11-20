Giải trí

Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại Hà Nội. Địa điểm được chọn là sân khấu ngoài trời đặc biệt thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC 0 Vietnam Exposition Center). Sự xuất hiện của những tên tuổi nổi bật từ làng giải trí Hàn Quốc không chỉ hứa hẹn những khoảnh khắc đáng mong đợi mà còn giúp nâng tầm sức hút cho một trong những lễ hội âm nhạc tiêu biểu nhất của Kpop.

Để tăng thêm sức nóng cho sự kiện, năm diễn viên nổi tiếng đã được công bố sẽ đảm nhận phần trao giải, bao gồm: Ji Chang-wook, Ryu Seung-ryong, Kim Moo-yul, Hwang In-youp và Go Youn-jung. Đây đều là những gương mặt không chỉ quen thuộc trên màn ảnh mà còn có sức ảnh hưởng riêng biệt trên thị trường quốc tế.

Những tên tuổi thực lực và bảo chứng phòng vé

Ryu Seung-ryong, một trong những diễn viên thực lực hàng đầu Hàn Quốc, sẽ góp mặt tại sự kiện lần này. Nam diễn viên từng khẳng định vị thế với những tác phẩm điện ảnh đình đám như Miracle in Cell No. 7 và Extreme Job, đưa anh trở thành diễn viên sở hữu các bộ phim đạt hơn 10 triệu lượt khán giả đến rạp. Gần đây, vai diễn trong series Moving trên Disney+ đã giúp anh chinh phục khán giả toàn cầu bằng những phân cảnh hành động ấn tượng và chiều sâu cảm xúc của người cha. Đặc biệt, vào tháng 5 vừa qua, Ryu Seung-ryong đã giành giải Daesang hạng mục Truyền hình tại Baeksang Arts Awards lần thứ 62 với bộ phim The Story of Manager Kim Who Lives in Seoul and Works at a Large Corporation của JTBC.

Kim Moo-yul cũng là một cái tên bảo chứng chất lượng cho các tác phẩm mà anh tham gia. Nam diễn viên gây ấn tượng mạnh với khán giả quốc tế qua series True Education trên Netflix nhờ thần thái cuốn hút và ánh mắt sắc bén. Sự góp mặt của anh đã giúp tác phẩm này lọt vào Top 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh có lượt xem cao nhất mọi thời đại trên nền tảng này. Hiện tại, Kim Moo-yul đang chuẩn bị cho hai dự án mới là First Doctor và Grandma, đều phát hành trên Netflix.

Những gương mặt trẻ và sức hút toàn cầu

Ji Chang-wook tiếp tục khẳng định sức hút qua các tác phẩm hành động như Gangnam B-Side và The Manipulated trên Disney+. Trong năm nay, anh thử sức với thể loại cổ trang qua series Scandal của Netflix và tiếp cận khán giả Nhật Bản qua tác phẩm Merry Berry Love của Disney+. Sắp tới, Ji Chang-wook sẽ ra mắt bộ phim truyền hình Human X Gumiho của JTBC vào năm sau.

Hwang In-youp là ngôi sao thế hệ mới với dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả quốc tế qua True Beauty và Why Her?. Năm 2024, anh cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất qua Family by Choice của JTBC. Đến tháng 7 vừa qua, nam diễn viên lấn sân sang thể loại hài lãng mạn với Dream to You của ENA. Đáng chú ý, trong phim Human X Gumiho của JTBC dự kiến ra mắt năm sau, Hwang In-youp sẽ lần đầu thử sức với vai phản diện kể từ khi ra mắt.

Cuối cùng là Go Youn-jung, gương mặt nổi bật thường xuyên góp mặt trong các dự án thành công quốc tế. Cô ghi dấu ấn qua series Moving của Disney+, Alchemy of Souls: Light and Shadow của tvN và Can This Love Be Translated? của Netflix. Nữ diễn viên cũng củng cố vị thế qua Resident Playbook của tvN và Everyone Is Fighting Their Own Worthlessness của JTBC. Sắp tới, Go Youn-jung sẽ tiếp tục tham gia Moving mùa 2 và phim điện ảnh Nambeol.

Golden Disc Awards là giải thưởng âm nhạc được thành lập từ năm 1986, do Hiệp hội Công nghiệp Âm nhạc Hàn Quốc tổ chức hàng năm nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc trong ngành âm nhạc tại Hàn Quốc.

Phenomenon này mà diễn ra ở Hà Nội thì chắc fan không chỉ 'cháy' cùng âm nhạc mà còn 'cháy' cả với dàn visual này mất, đúng không cả nhà?