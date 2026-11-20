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Ngày 19/11, Grand Theft Auto VI (GTA VI) chính thức ra mắt, lập tức trở thành tâm điểm của cộng đồng game thủ toàn cầu sau nhiều năm chờ đợi. Đây được xem là một trong những dự án game có quy mô đầu tư khủng nhất lịch sử với kinh phí sản xuất ước tính lên tới hơn 1 tỷ USD, tương đương khoảng 26.400 tỷ đồng.

GTA VI là tựa game đình đám của Rockstar Games. Ngoài thế giới mở quy mô, game gây chú ý bởi hệ thống radio mô phỏng các đài phát thanh ngoài đời thực, cho phép người chơi nghe nhạc khi lái xe khám phá thành phố. Các đài phát thanh trong game hội tụ đủ mọi thể loại từ pop, hip-hop, Latin đến jazz và dance.

Bản hit nhạc Việt xuất hiện đầy bất ngờ

Giữa hàng loạt ca khúc quốc tế, cộng đồng mạng Việt Nam đã nhanh chóng phát hiện ra 'Chia Tay Trong Mưa' xuất hiện trong danh sách nhạc của đài Kaleidoscope FM. Bản nhạc này nằm cạnh những ca khúc như 'Herz Aus Glas' của Marianne Rosenberg, 'Rokkibaby' của Rolf Bergström và 'Hai Capito O No?' của Ron.

Sự hiện diện của 'Chia Tay Trong Mưa' khiến nhiều người thích thú và tự hào, đặc biệt là khi ca khúc này vốn gắn liền với ký ức của thế hệ 8X, 9X và đã có tuổi đời hơn ba thập kỷ. Việc một giai điệu Việt Nam hiếm hoi được ghi nhận trong một trò chơi có sức ảnh hưởng toàn cầu như GTA VI đã tạo nên một làn sóng chia sẻ và bàn luận sôi nổi.

Khi IShowSpeed 'quẩy' theo nhạc Việt

Không chỉ game thủ Việt, streamer nổi tiếng toàn cầu IShowSpeed – người từng biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup 2026 – cũng có màn tương tác cực cháy. Trong buổi livestream trải nghiệm GTA VI, Speed bất ngờ nghe thấy 'Chia Tay Trong Mưa' vang lên trên radio.

Nam streamer ngay lập tức tỏ ra phấn khích, nhún nhảy theo giai điệu và hào hứng giới thiệu với người xem đây là nhạc Việt. Speed còn nhiệt tình gọi tên những người hâm mộ Việt Nam trong khung chat, khiến khoảnh khắc này càng được lan truyền rộng rãi hơn.

Từ nhạc Hoa lời Việt đến siêu phẩm game thế giới

Thực chất, 'Chia Tay Trong Mưa' có nguồn gốc từ nhạc Hoa với phiên bản tiếng Quảng Đông mang tên 'Trời Mưa Phải Chia Tay' do Trương Học Hữu (Jacky Cheung) thể hiện. Sau đó, ca khúc được Chu Minh Ký chuyển lời Việt, trở thành giai điệu quen thuộc nhờ nội dung về một tình yêu dang dở và giai điệu da diết.

Ngoài giọng hát của Phương Thanh, bài hát này còn gắn liền với nhiều nghệ sĩ khác như Lam Trường, Minh Tuyết, Tú Quyên, Linda Trang Đài... Mỗi ca sĩ mang đến một cách thể hiện riêng, từ trầm lắng, tình cảm đến nồng nàn, giúp ca khúc giữ được sức sống bền bỉ qua nhiều năm.

Đây là một phần ký ức âm nhạc không thể thiếu của những người trưởng thành trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000, thời kỳ nhạc ngoại lời Việt phủ sóng rộng rãi trên băng đĩa và các sân khấu. Việc xuất hiện trong GTA VI không chỉ là niềm vui cho fan mà còn là cơ hội để giai điệu này tiếp cận với cộng đồng game thủ quốc tế.