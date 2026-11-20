Giải trí

Chi Pu và Matthis vừa khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi loạt hình ảnh du lịch mới nhất của cả hai xuất hiện nhiều chi tiết trùng hợp tại Nhật Bản.

Những 'manh mối' tại xứ sở hoa anh đào

Sự nghi vấn bắt đầu khi Matthis đăng tải loạt ảnh check-in tại Nhật Bản, trong đó có khung hình tạo dáng trước núi Phú Sĩ. Ngay lập tức, dân mạng liên tưởng đến một video Chi Pu từng chia sẻ, ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ vi vu tại đây. Trong video đó, Chi Pu diện áo khoác nâu, đứng giữa một con phố mang kiến trúc đặc trưng của Nhật Bản, ngước nhìn lên trời và nở nụ cười rạng rỡ.

Điểm khiến dân tình 'đổ ngả' chính là dòng chú thích đầy ẩn ý mà Chi Pu đính kèm: "Tạm biệt anh nhé, em phải đi Phú Sĩ đây". Chưa dừng lại ở đó, phần bình luận dưới video này cũng trở thành tâm điểm khi Matthis trực tiếp để lại lời khen "Xinh thế nhở". Nữ ca sĩ cũng có động thái tương tác lại với chàng trai sinh năm 2004. Màn trò chuyện ngắn gọn nhưng đầy tự nhiên này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng.

Những điểm trùng hợp từ Thái Lan đến Pháp

Đây không phải lần đầu Chi Pu và Matthis bị phát hiện xuất hiện tại cùng một địa điểm. Những nghi vấn bắt đầu rộ lên từ các chuyến đi nước ngoài có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là tại Thái Lan và Pháp.

Hồi cuối tháng 3/2026, Chi Pu có chuyến du lịch Bangkok cùng một người bạn thân. Cùng khoảng thời gian này, Matthis cũng có mặt tại Thái Lan. Khi đặt những hình ảnh của hai người cạnh nhau, cư dân mạng chú ý đến khoảnh khắc cả hai cùng check-in trên xe tuk-tuk với nhiều chi tiết trong khung cảnh khá tương đồng. Đáng chú ý hơn, trong một bài đăng của bạn thân Chi Pu, Matthis cũng xuất hiện trong chuyến đi, và nữ ca sĩ đã để lại bình luận “Quá đà”, khiến màn tương tác này bị soi rất kỹ.

Đến giữa tháng 7, cả hai tiếp tục bị 'tóm' những điểm trùng hợp trong chuyến du lịch Pháp. Chi Pu chia sẻ loạt ảnh tại các địa điểm nổi tiếng, trong khi Matthis cũng đăng tải hình ảnh check-in ở những không gian có kiến trúc và góc chụp tương tự. Nhiều chi tiết từ nhà hàng, cách bài trí nội thất, chiếc đèn trên bàn ăn cho đến khung cảnh tại nhà hát Opera đều được cư dân mạng đặt cạnh nhau để tìm ra điểm chung.