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Tăng Duy Tân và Bích Phương cùng cặp đôi Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại RAH GILI Maldives. Đây là khu nghỉ dưỡng nằm trên một hòn đảo riêng thuộc South Malé Atoll, nổi tiếng với những căn villa trên mặt nước, biệt thự hướng biển và hồ bơi riêng giữa làn nước xanh ngọc.

Villa có cầu trượt riêng

Trên Instagram, Tăng Duy Tân đã chia sẻ video khoe không gian lưu trú của nhóm. Điểm nhấn gây ấn tượng nhất chính là căn villa có cầu trượt riêng, cho phép người ở trượt thẳng xuống biển Maldives. Theo bảng giá trên website khu nghỉ dưỡng, loại villa này có giá từ 1.208 USD mỗi đêm.

Không chỉ tận hưởng dịch vụ lưu trú, nhóm bạn còn có những trải nghiệm thiên nhiên đặc sắc. Tăng Duy Tân chia sẻ khoảnh khắc chiêm ngưỡng đàn cá heo tung mình ngay sát mạn tàu. Trong khi đó, fashionista Quỳnh Anh Shyn đăng tải hình ảnh cả nhóm xem cá mập con bơi ở các vùng nước nông, một trong những trải nghiệm đặc trưng thu hút khách du lịch khi đến với Maldives.

Chuyện tình của cặp đôi

Chuyến đi lần này càng khiến dân mạng chú ý khi Tăng Duy Tân đăng ảnh do Bích Phương chụp với chú thích "Hình em chụp". Hồi tháng 4, nam ca sĩ lần đầu công khai hình ảnh hẹn hò và gọi Bích Phương là em; bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt thích.

Nhiều khán giả chúc mừng Tăng Duy Tân sau thời gian dài yêu đương bí mật. Theo chia sẻ từ bạn bè và đồng nghiệp trong giới showbiz, cặp đôi này thực chất đã gắn bó nhiều năm qua và nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên. Hồi tháng 5, cặp sao cũng có chuyến du lịch tại Côn Đảo.

Về thiên đường Maldives

Nằm ở phía Nam Ấn Độ Dương, Maldives được tạo thành từ 1.192 đảo san hô lớn nhỏ. Tại đây, các hòn đảo được chia làm hai loại: đảo dân sinh cho người địa phương ở và đảo resort do tư nhân thuê dài hạn từ chính phủ.

Hiện chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam sang Maldives. Du khách thường phải quá cảnh tại Malaysia trước khi đến thủ đô Male. Từ thành phố chỉ rộng 6 km2 này, khách sẽ di chuyển ra các đảo bằng phà, tàu cao tốc hoặc thủy phi cơ.

CONTEXT: Bích Phương là ca sĩ nổi tiếng sau top 7 Vietnam Idol 2010 với các hit như "Đi đu đưa đi", "Bao giờ lấy chồng". Tăng Duy Tân là gương mặt nổi bật của nhạc trẻ với loạt ca khúc hit "Cắt đôi nỗi sầu", "Bên trên tầng lầu".