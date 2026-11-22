Giải trí

Nửa cuối năm 2026, Steven Nguyễn chính thức trở thành một trong những cái tên 'bảo chứng' cho phòng vé Việt. Hai phim Trại buôn người (hơn 496 tỉ đồng) và Chị chị em em 3 (hơn 115 tỉ đồng) cùng loạt dự án khác đã đưa anh vào nhóm 'diễn viên nghìn tỉ' của phòng vé Việt. Sức nóng này chưa dừng lại khi tháng 12 tới, nam diễn viên sẽ tiếp tục xuất hiện trong ba bộ phim mới.

Đáng chú ý nhất là Phi vụ bông tuyết vàng dự kiến ra rạp ngày 11.12. Phim mở đầu bằng một phiên đấu giá đêm Giáng sinh để tranh giành bảo vật Bông tuyết vàng đã thất lạc từ lâu. Giữa cảnh hỗn loạn do một nhóm cướp tấn công, nhân vật Võ Nghĩa do Steven Nguyễn thủ vai và Phương (Vân Trang) – hai người xa lạ với những toan tính riêng – buộc phải bắt tay phối hợp để cùng tìm đường thoát thân. Ở phim này, Steven Nguyễn xuất hiện với hình tượng lịch lãm, sang trọng, đối mặt với tình huống phức tạp mà mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân và bạn đồng hành.

Không chỉ có Phi vụ bông tuyết vàng, lịch trình tháng 12 của anh còn dày đặc với hai phim điện ảnh khác là Bắt cá ba tay và Người mẹ xấu. Việc liên tục quay phim và quảng bá trong thời gian dài khiến nam diễn viên 9X thừa nhận bản thân luôn trong trạng thái mệt mỏi và áp lực. Tuy nhiên, anh lại đón nhận sự kiệt sức này trong niềm vui sướng vì đã chờ đợi những ngày làm việc liên tục như vậy từ rất lâu. Anh còn hài hước chia sẻ rằng mình có thể làm việc không nghỉ vì khả năng 'hồi chiêu' rất nhanh.

Một điểm được khán giả chú ý là 'phản ứng hóa học' của Steven Nguyễn với các bạn diễn nữ. Gần đây nhất, màn phối hợp cùng Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị chị em em 3 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Thay vì né tránh, anh thoải mái đón nhận việc bị 'gán ghép' vì coi đó là minh chứng cho việc xây dựng nhân vật thành công. Tuy nhiên, mọi tương tác chỉ nằm trong khuôn khổ công việc, ngoài đời họ là những người bạn tốt của nhau.

Trái ngược với sự cởi mở về sự nghiệp, Steven Nguyễn cực kỳ kín tiếng về chuyện tình cảm. Sau 10 năm lăn lộn trong nghề, anh mong muốn khán giả quan tâm đến vai diễn và sự nghiệp hơn là đời tư. Để đối phó với lịch trình dày đặc, anh nhờ sự hỗ trợ từ quản lý để đảm bảo sức khỏe và tập trung tối đa cho diễn xuất.

Nhìn lại năm 2026, dù được gọi là 'diễn viên nghìn tỉ', Steven Nguyễn cho rằng mình chỉ may mắn được tham gia những dự án tốt và 'hưởng ké' thành công từ phim. Anh tự hào vì giờ đây có thể tự lo cho cuộc sống, chăm sóc cha mẹ và mở một quán cà phê. Dù vậy, nam diễn viên tiết lộ một sự thật khá bất ngờ là anh vẫn đang ở nhà thuê, chưa mua nhà hay mua xe. Với anh, thành tựu lớn nhất hiện tại là được mọi người yêu thương và có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Ít ai biết rằng trước khi thành sao, Steven Nguyễn từng trải qua những ngày tháng gian nan khi làm nhân viên soát vé, đóng vai phụ và đóng quần chúng trên sân khấu kịch. Thậm chí, đã có lúc anh định bỏ nghề để tìm một công việc ổn định hơn. Nhưng thay vì giấu đi, anh sẵn sàng kể lại vì coi đó là những kỷ niệm đẹp và là trải nghiệm quý giá để anh có được vị trí như hiện nay. Thật sự nể cái tinh thần 'vượt khó' này, từ soát vé lên thẳng ngôi sao nghìn tỉ luôn!