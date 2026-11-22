Giải trí

NSƯT Hoài Linh sẽ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của ca sĩ Tố My. Điểm đáng chú ý là màn kết hợp giữa nam nghệ sĩ và nữ ca sĩ kém mình 22 tuổi trong một tiết mục được đầu tư công phu.

NSƯT Hoài Linh là một diễn viên và nghệ sĩ hài nổi tiếng, người thường xuyên cộng tác với trung tâm Thúy Nga và được biết đến qua các màn trình diễn cùng những tên tuổi như Vân Sơn, Chí Tài.

Màn "nên duyên" đặc biệt trên sân khấu

NSƯT Hoài Linh và Tố My sẽ cùng nhau diễn một vở kịch được dàn dựng riêng cho liveshow. Đây được xem là một trong những phần mà nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết nhất với mong muốn mang lại trải nghiệm mới mẻ cho khán giả sau hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật.

Tố My cho biết cô đặc biệt chú trọng đến sự ăn ý giữa hai chú cháu. Cô cũng mong tiết mục không chỉ mang tính giải trí mà còn truyền tải được câu chuyện cuộc đời mình.

Sự phối hợp của dàn nghệ sĩ

Tố My chia sẻ cô rất tâm đắc với phần kịch này và muốn sự phối hợp giữa mình và NSƯT Hoài Linh phải thật duyên dáng. Cô cũng nhắc đến việc kết hợp với chị Vỹ Dạ và anh Quang Lê.

Nữ ca sĩ kỳ vọng sự kết hợp giữa các nghệ sĩ sẽ diễn ra nhịp nhàng, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những phân đoạn bi đến hài để người xem có được cảm nhận tốt nhất khi thưởng thức.

Kỳ vọng vào màu sắc riêng của NSƯT Hoài Linh

Sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc riêng biệt cho vở kịch. Với kinh nghiệm dày dạn nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực hài kịch, nam nghệ sĩ được xem là nhân tố có thể tạo nên những khoảnh khắc vừa hài hước, duyên dáng, vừa giàu cảm xúc trên sân khấu.

Việc kết hợp những nghệ sĩ có thế mạnh biểu diễn khác nhau hứa hẹn sẽ tạo nên một màn trình diễn đa sắc thái. Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Hoài Linh vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn mỗi khi tham gia các dự án nghệ thuật, vì vậy lần kết hợp này với Tố My được mong đợi sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong đêm nhạc kỷ niệm.

Liệu màn kết hợp "chú cháu" này có tạo nên một cú nổ về cảm xúc như mong đợi không nhỉ?