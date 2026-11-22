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Vào ngày 21.11, tại Hà Nội, hai nghệ sĩ trẻ là Lê Thanh Phong và Hà Quỳnh Như đã được vinh danh vì những đóng góp trong việc gìn giữ và lan tỏa dân ca ví, giặm trong lễ kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Hà Quỳnh Như vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả từ năm 2018 khi giành chức quán quân Giọng hát Việt nhí. Từ một cô bé gây ấn tượng bởi những làn điệu dân ca xứ Nghệ hồn nhiên, giờ đây ở tuổi 22, nữ ca sĩ đang bước vào chặng đường mới với mục tiêu tìm kiếm cách thể hiện phù hợp hơn để đưa dòng nhạc này chạm đến công chúng trẻ.

Nâng cấp tư duy âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia

Hà Quỳnh Như hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tại đây, cô được đào tạo chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Anh Thơ, giúp trau dồi kỹ thuật thanh nhạc và mở rộng kiến thức về con đường nghệ thuật mình đã chọn.

Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn duy trì việc biểu diễn và tham gia các chương trình xã hội, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là việc học chuyên môn. Cô cho biết phải chủ động sắp xếp thời gian giữa lịch học và lịch diễn, trong đó việc học chuyên môn được ưu tiên để xây dựng nền tảng lâu dài cho hoạt động nghệ thuật.

Mối nhân duyên với dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội

Khi ra Hà Nội học tập, Hà Quỳnh Như tiếp tục đồng hành cùng nghệ sĩ Lê Thanh Phong, Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO Dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội. Mối liên hệ này vốn đã hình thành từ những năm cô còn ở Nghệ An, khi cô thường xuyên được anh Thanh Phong mời tham gia các hoạt động liên quan đến dân ca ví, giặm mỗi khi về quê.

Sự kết nối này tiếp tục được duy trì khi cô ra Hà Nội học tập.

Tham vọng làm mới di sản của một Gen Z

Đối diện với kỳ vọng của khán giả về hình ảnh một cô bé hát dân ca mộc mạc, Hà Quỳnh Như muốn thử nghiệm những điều mới mẻ hơn. Là một người trẻ thế hệ Gen Z, cô không muốn dân ca ví, giặm chỉ gói gọn trong các không gian biểu diễn truyền thống mà cần hiện diện sinh động hơn trong đời sống âm nhạc đương đại.

Nữ ca sĩ chia sẻ mong muốn thử nghiệm những bản phối mang hơi thở hiện đại, kết hợp giữa âm nhạc điện tử, vũ đạo và phong cách thời trang đương đại. Tuy nhiên, cô khẳng định điều quan trọng nhất vẫn là giữ được hồn cốt, tinh thần và nét đặc trưng của những làn điệu dân ca xứ Nghệ.

Hà Quỳnh Như nhìn nhận việc đổi mới cần sự cân nhắc kỹ lưỡng để không làm mất đi đặc trưng của di sản. Theo cô, di sản cần được trân trọng và gìn giữ đúng giá trị cốt lõi, nhưng đồng thời cũng cần được sáng tạo, tiếp nối và làm mới bằng tư duy của mỗi thế hệ.

Hành trình sắp tới của cô không chỉ là theo đuổi dòng nhạc gắn bó từ nhỏ mà là tìm cách để dân ca xứ Nghệ có thêm cơ hội đến với người nghe trẻ, để truyền thống không chỉ là ký ức văn hóa mà thực sự sống trong đời sống hôm nay.

Liệu sự kết hợp giữa dân ca ví, giặm với nhạc điện tử và vũ đạo có tạo nên một 'cú hit' mới cho giới trẻ không nhỉ?