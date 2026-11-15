Hoàng Yến Chibi khởi nghiệp bán phở gà ở tuổi 31, tuyên bố vẫn đi hát đều đặn

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Hoàng Yến Chibi vừa khiến dân mạng xôn xao khi đăng clip chia sẻ về hành trình khởi nghiệp ở tuổi 31. Thay vì chọn những dự án nghệ thuật đình đám, nữ ca sĩ quyết định mở một quán phở gà tại Nhà Bè, TP.HCM. Việc một nghệ sĩ vốn hoạt động sôi nổi trong cả âm nhạc lẫn điện ảnh nay lại rẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh ăn uống — nơi đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự kiên trì — đã gây tò mò lớn cho khán giả.

Sự kết hợp giữa con gái nghệ sĩ và mẹ đảm đang

Thực ra, việc bán đồ ăn không phải là điều quá xa lạ với gia đình Hoàng Yến. Mẹ của nữ ca sĩ vốn có sở trường nấu các món ăn Hà Nội và từng trực tiếp kinh doanh quán ăn gần nhà. Hoàng Yến từng chia sẻ cô mở quán để mẹ có thêm công việc riêng sau nhiều năm đồng hành, hỗ trợ con gái trong hoạt động nghệ thuật.

Được biết, mẹ cô cũng là người quán xuyến chuyện chi tiêu và đóng vai trò quan trọng trong những thành quả tài chính mà Hoàng Yến có được hiện nay. Chính vì thế, trong lần thử sức này, Hoàng Yến có sự hỗ trợ đắc lực từ mẹ về cả kinh nghiệm nấu nướng lẫn chuyện bếp núc. Có thể xem đây là một trải nghiệm mới mẻ và đầy gắn kết của hai mẹ con.

Trước nghi vấn liệu có tạm gác mic để tập trung làm bà chủ, Hoàng Yến Chibi khẳng định cô vẫn sẽ tiếp tục đi hát. Việc mở quán phở gà đơn giản chỉ là một công việc mới song hành cùng hoạt động nghệ thuật chứ không hề thay thế.

Tài chính khủng từ khi còn rất trẻ

Nhìn lại hành trình sự nghiệp, Hoàng Yến Chibi đã thể hiện năng khiếu âm nhạc từ sớm. Năm học 1998 - 1999, cô từng đạt Huy chương Vàng cấp quận và giải xuất sắc cấp Thành phố tại “Tiếng hát thầy và trò”. Đến năm 2014, cô trở thành Á quân cuộc thi Học viện ngôi sao.

Những nỗ lực này đã mang lại quả ngọt về mặt tài chính một cách đáng nể. Tháng 6/2025, nhạc sĩ Đức Trí tiết lộ ca khúc Nụ hôn đánh rơi đã mang về cho Hoàng Yến Chibi thu nhập khủng, giúp cô mua được tới 3 căn nhà. Thậm chí, khi mới hơn 20 tuổi, nữ ca sĩ sinh năm 1995 này đã sở hữu tổng cộng 6 căn nhà, xe hơi tiền tỷ cùng nhiều đồ hiệu đắt giá.

Không chỉ thành công với các bản hit như Ngây ngô, Cánh hoa tổn thương hay Dường như ta đã..., cô còn gây dấu ấn trong điện ảnh qua các vai diễn trong phim Tháng năm rực rỡ và Cô gái đến từ hôm qua.

Quan điểm độc thân và chuyện tình cảm kín tiếng

Trong khi sự nghiệp và tài chính thăng hoa, đời sống riêng tư của Hoàng Yến Chibi lại khá kín kẽ. Cô từng vướng tin đồn hẹn hò với VĐV quần vợt Lý Hoàng Nam, VĐV cầu lông Phạm Hoàng Nam và Quang Quiu. Năm 2022, nữ ca sĩ thừa nhận mình từng trải qua "yêu dưới 10 và trên 5 cuộc tình", trong đó mối tình dài nhất là 4 năm, còn lại đều kéo dài ít nhất 1 năm.

Hoàng Yến có một nguyên tắc rất rõ ràng trong việc công khai người yêu: chỉ khi nào quyết định tiến tới hôn nhân thì mới cho khán giả biết danh tính đối phương. Cô chia sẻ rằng trước đây từng có thời gian ngày nào cũng đăng hình bạn trai lên Facebook rồi khi chia tay lại xóa đi, nên giờ cô chọn cách giữ kín. Theo cô, khi hai người muốn trở thành vợ chồng thì công khai cũng chưa muộn.

Hiện tại, ở tuổi 31, Hoàng Yến Chibi vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Cô cho biết bản thân muốn dành toàn bộ thời gian và năng lượng để phát triển sự nghiệp, chưa đặt nặng vấn đề kết hôn hay lập gia đình vào lúc này.