Huỳnh Trúc tuyên bố không 'bán rẻ' bản thân để đổi lấy hào quang showbiz

Giải trí

Trong chương trình Ẩn số tỏa sáng vừa lên sóng, ca sĩ trẻ Huỳnh Trúc đã có những chia sẻ thẳng thắn về quan điểm làm nghề và cách đối mặt với những áp lực trong môi trường giải trí. Nữ ca sĩ khẳng định mình quyết không bán rẻ hay đánh đổi bản thân vì bất kỳ lối tắt nào, dù biết rõ showbiz là nơi đầy rẫy những cám dỗ.

Vượt qua áp lực và những hoài nghi

Hành trình âm nhạc của Huỳnh Trúc không hề trải đầy hoa hồng. Cô thừa nhận bản thân từng trải qua những thời điểm khó khăn với những đêm tập luyện kéo dài, đối mặt với tình trạng giọng hát mệt mỏi. Áp lực từ bài vở cùng những căng thẳng trong quá trình rèn luyện đôi khi khiến cô phải hoài nghi về khả năng chịu đựng của chính mình.

Tuy nhiên, chính tình yêu dành cho âm nhạc và niềm tự hào khi được đứng trên những sân khấu lớn đã trở thành động lực để cô bước tiếp. Bên cạnh đó, sự cổ vũ từ gia đình và khán giả cũng là điểm tựa quan trọng giúp Huỳnh Trúc vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Với tinh thần quyết tâm, cô cho rằng khi đã đi đến giai đoạn này thì không được phép dừng lại.

Quan điểm về thành công và danh hiệu

Huỳnh Trúc có cái nhìn thực tế về sự nổi tiếng khi cho rằng hào quang luôn đi kèm với trách nhiệm và áp lực. Đối với cô, giải nhất không phải là đích đến cuối cùng để dừng lại, mà chỉ là điểm khởi đầu cho một chặng đường mới, nơi đòi hỏi bản lĩnh và sự chuyên nghiệp cao hơn.

Cô không coi những danh hiệu đạt được là thành công đến quá nhanh. Theo Huỳnh Trúc, đó là kết quả tất yếu của một quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc và tích lũy kinh nghiệm thông qua các sân khấu thực tế. Mục tiêu của nữ ca sĩ là được công chúng nhìn nhận như một nghệ sĩ trẻ sống hết mình với nghề và luôn tôn trọng khán giả bằng những sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu.

Kiên định với giá trị nghệ thuật cốt lõi

Trước những cám dỗ của môi trường showbiz, Huỳnh Trúc xác định giọng hát và âm nhạc mới là giá trị cốt lõi trên con đường mình lựa chọn. Cô khẳng định sẽ không ưu tiên theo đuổi những cơ hội không xuất phát từ giá trị nghệ thuật thực sự. Thậm chí, cô chấp nhận việc đi chậm hơn một chút để có thể tự bước đi trên đôi chân của mình bằng năng lực và sự kiên trì.

Thay vì dành thời gian để giải thích, hiện tại Huỳnh Trúc chọn tập trung hoàn toàn vào công việc. Cô tin rằng nền tảng chuyên môn được đào tạo bài bản, sự nỗ lực không ngừng và tình yêu thương từ khán giả mới là điểm tựa vững chắc nhất. Những sản phẩm âm nhạc chất lượng theo thời gian sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho năng lực của cô.

Giữ khoảng cách với đời tư

Dù ý thức được việc hoạt động nghệ thuật sẽ khiến đời sống cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm, Huỳnh Trúc vẫn mong muốn giữ lại một khoảng riêng tư cho gia đình và những người thân yêu. Cô muốn khán giả nhớ đến mình thông qua âm nhạc và những đóng góp trên sân khấu thay vì những câu chuyện ngoài lề công việc.

Đối với Huỳnh Trúc, sự chân thành trong cảm xúc nghệ thuật có thể song hành cùng hình ảnh lịch thiệp và chuyên nghiệp. Khi ánh đèn sân khấu tắt, cô trở về với vai trò một sinh viên và một người con trong gia đình để tiếp tục học tập. Nữ ca sĩ chiêm nghiệm rằng tiếng vỗ tay chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, còn việc học và rèn luyện mới là chuyện của cả đời.