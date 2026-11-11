Nghệ sĩ Mộng Tuyền: Từ 'tứ đại mỹ nhân' Sài Gòn xưa đến cuộc sống an nhiên với thu nhập 100 triệu/tháng

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Nghệ sĩ Mộng Tuyền hiện sống trong một căn nhà 6 tầng tại hẻm đường Cao Thắng, ngay trung tâm TP.HCM. Ngôi nhà có diện tích khoảng 4x15m, gồm một trệt, 5 lầu và sân thượng, được bà mua năm 2011 với giá khoảng 10,1 tỷ đồng. Thay vì dùng hết cho sinh hoạt, bà chỉ giữ lại một phần làm nơi ở, còn các tầng khác cho thuê kinh doanh. Căn phòng riêng rộng khoảng 24m2 của bà được bài trí bằng tông màu hồng yêu thích, nơi lưu giữ nhiều huy chương và kỷ vật từ thời hoàng kim.

Năm 2024, nữ nghệ sĩ tiết lộ tổng thu nhập hằng tháng từng đạt gần 100 triệu đồng. Nguồn thu này chủ yếu đến từ tiền lãi tiết kiệm ngân hàng và cho thuê bất động sản, giúp bà không còn áp lực kinh tế khi ở tuổi gần 80. Dù khá giả, bà vẫn giữ lối sống cực kỳ tiết kiệm, chi tiêu cho ăn uống mỗi ngày chỉ khoảng vài chục nghìn đồng. Bà thường ra chợ gần nhà trò chuyện với những người lao động nghèo, người bán vé số và sẵn lòng giúp đỡ họ trong khả năng.

Từ cô bé 14 tuổi đến 'Hoa khôi cải lương'

Ít ai biết nghệ sĩ Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, sinh năm 1947 tại Cần Thơ. Xuất thân từ một gia đình không ai theo nghệ thuật và gặp khó khăn về kinh tế, năm 14 tuổi, bà xin theo các đoàn cổ nhạc để kiếm sống và được thầy đờn Ba Cứ chỉ dạy. Năm 1961, bà gia nhập gánh Hoa Sen của danh ca Bảy Cao và gây chú ý qua vai Huyền trong vở Nhà chợ một đêm mưa. Một năm sau, bà chuyển sang gánh Phương Nam, ghi dấu ấn với các vai Xuân Hoa trong Đông về lạng xác hoa và Phương Loan trong Nửa kiếp oan thù.

Bước ngoặt lớn xảy ra năm 1963 khi bà được bà bầu Thơ mời về đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Tại đây, bà trở nên nổi tiếng với vai sơn nữ Mộng Tuyền trong vở Mùa xuân còn mãi, và chính tên nhân vật này đã trở thành nghệ danh gắn bó suốt sự nghiệp. Khi mới 16 tuổi, bà giành Huy chương vàng Giải Thanh Tâm nhờ vai vũ nữ Thu Lan trong vở Phu tử tòng tử, trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu.

Đỉnh cao sự nghiệp và danh hiệu 'Tứ đại mỹ nhân'

Sau khi nghệ sĩ Thanh Nga qua đời, Mộng Tuyền trở thành trụ cột của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Bà chứng minh năng lực đa dạng khi đảm nhận từ đào mùi, đào lẳng đến đào độc. Không chỉ giỏi cải lương, giọng hát truyền cảm giúp bà thành công ở cả cổ nhạc lẫn tân nhạc. Giai đoạn 1967-1968, bà được mệnh danh là "Nữ hoàng trẻ của làng đĩa nhựa" nhờ những bản tân cổ giao duyên được yêu thích.

Ở mảng điện ảnh, bà bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi. Năm 1972, bà đạt danh hiệu Ảnh hậu với vai chính trong phim Gánh hàng hoa của đạo diễn Lê Mộng Hoàng. Những thành tích khác bao gồm giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam với vai bác sĩ Mai Trâm trong phim Tình yêu của em và Huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc với vai Vân trong vở Bóng tối và ánh sáng. Với tài năng và nhan sắc, bà được xếp vào nhóm "Tứ đại mỹ nhân" Sài Gòn xưa cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kiều Chinh và được coi là một trong những "Kỳ nữ" tài danh của nghệ thuật miền Nam.

Những nốt trầm trong tình duyên và quyết định trở về

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Mộng Tuyền bất ngờ sang Pháp tìm người em thất lạc. Sau 3 năm tìm kiếm không kết quả, sự nghiệp rực rỡ của bà bị gián đoạn. Về đời tư, bà trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ và không có con. Cuộc hôn nhân đầu tiên diễn ra khi bà còn trẻ với một người đàn ông giàu có để chăm lo cho gia đình đông anh chị em, sính lễ là chiếc cặp Samsonite chứa 10 triệu đồng (trong khi giá vàng lúc đó khoảng 8000 đồng/cây), nhưng chỉ kéo dài 2 năm. Năm 1980, bà kết hôn lần hai và tan vỡ sau 20 năm do mâu thuẫn. Cuộc hôn nhân thứ ba cũng kết thúc khi bà phát hiện bạn đời có quan hệ tình cảm với bạn mình.

Sau nhiều năm định cư ở Pháp, bà quyết định về Việt Nam sinh sống vì cảm thấy hổ thẹn khi rời quê hương lúc sự nghiệp đỉnh cao. Bà muốn trở về gần gũi khán giả và xem việc ca hát là cách trả ơn nghề nghiệp. Dù vắng bóng trên sân khấu lớn hơn 20 năm, ở tuổi gần 80, bà vẫn duy trì đam mê bằng cách thu âm, hát tại các hội quán và tham gia thiện nguyện.

Đúng là kiểu 'về hưu' trong mơ, vừa có tiền vừa có tiếng, đúng không mọi người?