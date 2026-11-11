NSND Lê Khanh trẻ trung bên MC Đan Lê, Xuân Hinh dã ngoại cùng Thanh Thanh Hiền

Giải trí

MC Đan Lê vừa khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ ảnh chụp cùng NSND Lê Khanh trong ngày trở lại lớp học diễn xuất sau nửa năm. Điều khiến mọi người trầm trồ chính là vẻ ngoài trẻ trung, “đẹp vượt thời gian” của NSND Lê Khanh.

Khác với những khóa học tập trung trước đây, lần này Đan Lê theo học lớp kéo dài hai tháng và học hằng tuần. Chính vì thế, cô nàng tỏ ra rất háo hức khi được gặp gỡ người đứng lớp – cũng chính là “người mẹ đầu tiên trên màn ảnh” của mình – một cách đều đặn.

Trong khi đó, danh hài Xuân Hinh lại chọn cách tận hưởng đầu đông bằng một chuyến dã ngoại cùng nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Nam nghệ sĩ đăng ảnh lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái ngắn gọn và kết thúc bằng chữ “ahihi” đúng chuẩn phong cách hài hước thường thấy.

Được biết, Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền là cặp bài bản gắn bó nhiều năm trên sân khấu qua các tiết mục song ca dân ca, chèo kết hợp hài. Sự ăn ý trong công việc cũng là lý do giúp hai nghệ sĩ giữ được tình bạn thân thiết ngoài đời.

Ở một diễn biến khác, Á hậu Khánh Như chuẩn bị sang Nhật Bản để dự thi Miss International 2026. Trước khi lên đường, cô đã gửi lời cảm ơn đến những người đồng hành và ủng hộ mình, coi đó là nguồn năng lượng để mang “hai tiếng Việt Nam” ra thế giới.

Khánh Như mời người hâm mộ đến buổi gặp gỡ trước ngày xuất ngoại, diễn ra lúc 19h ngày 10/11. Cùng nói về Miss International, đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn được tổ chức thường niên tại Nhật Bản.