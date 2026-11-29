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Đinh Mạnh Ninh, nam ca sĩ từng gắn liền với những bản tình ca đình đám, vừa ghi dấu ấn với danh hiệu Chiến tướng của năm tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026". Ở tuổi 37, anh nhìn nhận show truyền hình này xuất hiện đúng giai đoạn anh cảm thấy bản thân đã trưởng thành về chuyên môn, đồng thời cần một điểm tựa để bùng nổ. Đây không chỉ là cuộc thử sức mà còn là cơ hội để anh tái định vị hình ảnh trước công chúng, thực hiện những điều bản thân yêu thích nhưng chưa từng có cơ hội làm, đồng thời đưa sức ảnh hưởng của mình đến gần hơn với giới trẻ.

Đi tìm sự nhiệt huyết từ những "người anh em"

Với Đinh Mạnh Ninh, việc tham gia chương trình không đặt nặng vấn đề thắng thua. Điều quan trọng nhất là làm sao để tất cả mọi người đều có thể mang những ưu điểm và thế mạnh nhất của mình lên sân khấu. Nam ca sĩ cho biết anh nhận được nhiều bất ngờ từ 32 anh em trong chương trình, từ khả năng chuyên môn, thế mạnh sân khấu cho đến tính cách riêng. Việc tiếp xúc gần giúp anh nhận ra mỗi người đều có bản sắc và những nét đẹp đáng trân trọng.

Đứng cạnh những nghệ sĩ trẻ hơn mình cả một thế hệ, Đinh Mạnh Ninh cảm nhận rõ sự nhiệt huyết mà từ lâu anh không còn thấy rõ. Thay vì coi họ là thế hệ sau, anh nhìn nhận họ như những người đứng cùng sân khấu và tự nhủ phải cố gắng hết sức để không bị lép vế về kỹ năng biểu diễn. Anh cho rằng trong khi người trung niên có thế mạnh về kinh nghiệm, thì những nghệ sĩ trẻ như Bùi Công Nam, Hà An Huy, Kay Trần lại có nguồn thông tin tốt để nắm bắt xu thế thời đại. Điều này khác với thời kỳ trước khi internet chưa phát triển, khiến những người như anh bị hạn chế tài liệu tham khảo và phải tự tìm kiếm, trong khi giới trẻ hiện nay có điều kiện làm mới hình ảnh tiệm cận với thế giới.

Thay đổi tư duy làm nghề và bài học từ quá khứ

Sau bốn tháng sống cùng các anh em trong chương trình, thay đổi lớn nhất ở Đinh Mạnh Ninh là tâm thế sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào. Về mặt hình ảnh, nhiều người nhận thấy tên tuổi của anh xuất hiện dày đặc hơn trên các nền tảng mạng xã hội và nhãn hàng so với thời kỳ huy hoàng của nhóm M4U. Anh không coi đây là mâu thuẫn do thiếu chiến lược rõ ràng, mà nhìn nhận M4U là một quá khứ huy hoàng, là dấu mốc của tuổi trẻ. Anh thậm chí còn đùa rằng M4U là nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhưng lại nghèo nhất so với mức độ nổi tiếng đó.

Từ những kinh nghiệm trong quá khứ, Đinh Mạnh Ninh chọn cách làm nghề khác đi: việc mang hình ảnh đến với công chúng phải song hành cùng chuyên môn. Để hiện thực hóa điều này, anh đã xây dựng một ê kíp riêng để hỗ trợ lên ý tưởng và lập kế hoạch cho những suy nghĩ trong đầu.

Giữ bản sắc trong vòng xoáy truyền thông

Việc một gameshow mang lại tệp khán giả mới rất lớn sau vài tuần là điều Đinh Mạnh Ninh từng mong muốn, nhưng điều này không làm anh thay đổi con đường mình đã chọn. Anh khẳng định mình vẫn là mình, nhưng sẽ thay đổi trong cách làm truyền thông và tần suất làm mới bản thân trong âm nhạc khi có nhiều người quan tâm hơn.

Trước những kỳ vọng khác nhau giữa khán giả cũ (đến qua âm nhạc) và khán giả mới (đến qua chương trình), nam ca sĩ cho rằng cả hai tệp khách hàng này đều có điểm chung là yêu thích cá tính âm nhạc và cách anh đứng trên sân khấu. Theo anh, lý do lớn nhất khiến khán giả mới tìm đến mình chính là giọng hát. Việc thay đổi bản thân mà vẫn giữ bản sắc không hề mâu thuẫn, bởi Đinh Mạnh Ninh vẫn là giọng hát ấy, chỉ khoác thêm một diện mạo khác khi lên sân khấu. Với anh, làm mới bản thân là yêu cầu bắt buộc của một nghệ sĩ, nhưng đó là sự phát triển, hoàn thiện mình hơn chứ không phải là biến thành một người khác hoàn toàn so với ngày hôm qua.

Hào hứng với hiện tại, điều khiến Đinh Mạnh Ninh cảm thấy hài lòng và tự hào nhất là sự hạnh phúc với những gì đang có, luôn có mục tiêu để rèn luyện bản thân và có một gia đình để trở về.