Giải trí

Tập 10 của chương trình Sao Chọn sẽ đưa khán giả đến với Đà Nẵng, nơi MC Khánh Vy, host Ngọc Phước và nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon cùng nhau khám phá ẩm thực địa phương. Trong teaser dài 1 phút 35 giây, thành phố Đà Nẵng hiện lên đầy thơ mộng với những biểu tượng quen thuộc như sông Hàn, các cây cầu và khung cảnh Bà Nà cùng Cầu Vàng, đan xen là những món ăn đặc sắc gợi mở về một hành trình qua hương vị.

Những trải nghiệm ẩm thực tại Đà Nẵng

Điểm dừng chân đầu tiên của nhóm là một quán ăn bình dân để thưởng thức bún mắm nêm và các món ăn sử dụng gia vị đặc trưng của miền Trung. Với mắm nêm xuất hiện trong hầu hết các món tạo nên vị đậm đà, MC Khánh Vy đã có một chia sẻ khá hài hước khi cho rằng ăn bún có sợi thì niềm vui và hạnh phúc sẽ kéo dài theo chính những sợi bún đó. Không chỉ dừng lại ở việc ăn, Khánh Vy còn tự tay chuẩn bị bát bún mắm nêm cho mình.

Sau đó, các khách mời chuyển sang tìm hiểu về bánh đập Nam Ô - một món ăn kết hợp giữa bánh tráng nướng, bánh ướt và dùng kèm mắm nêm. Tại đây, các nghệ sĩ không chỉ quan sát thao tác của người làm nghề mà còn trực tiếp nhúng tay vào chế biến. Tuy nhiên, màn ra mắt làm bánh của các khách mời không hề suôn sẻ như mong đợi.

Trong lần đầu thử nướng bánh, Khánh Vy đã gặp sự cố khi khiến chiếc bánh bị cháy, tạo nên tình huống dở khóc dở cười khiến mọi người xung quanh đều bật cười. Để 'chữa cháy' cho sai lầm này, nữ MC đã chuyển sang chiêu 'múa bánh', vừa xoay xở vừa tìm cách hoàn thành phần việc của mình. Chính những thao tác chưa thuần thục này đã tạo nên những khoảnh khắc ngẫu hứng và vui nhộn cho cả nhóm.

Không kém cạnh, host Ngọc Phước khi thử làm bánh ướt cũng gặp khó khăn khi chiếc bánh bị rơi do chưa quen tay. Chính những lần làm thất bại này đã giúp các khách mời thấu hiểu hơn về sự tỉ mỉ, công phu trong quá trình chế biến một món ăn mà nhìn qua tưởng chừng như đơn giản.

Bài học về sự kiên nhẫn từ những chum mắm

Một điểm đến quan trọng khác trong hành trình là cơ sở chế biến nước mắm. Tại đây, nhóm khách mời được tìm hiểu chi tiết quy trình làm nước mắm và công đoạn ngâm ủ trong những chiếc chum sành lớn. Trực tiếp khuấy phần mắm đang được ủ, Khánh Vy chia sẻ rằng chỉ khi trải nghiệm làm sản phẩm mới thấy được để có thành phẩm ăn nhanh thì cần những tháng ngày kiên nhẫn, tỉ mẩn của các cô chú làm nghề.

Nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon cũng bị ấn tượng mạnh bởi mùi thơm của mắm và bày tỏ mong muốn mọi người có thể trực tiếp đến đây để cảm nhận hương vị này. Sau khi tìm hiểu quy trình, các nghệ sĩ đã cùng nhau nếm thử sản phẩm cuối cùng.

Chặng Đà Nẵng đã giúp khách mời tiếp cận ẩm thực từ nhiều góc độ: từ thưởng thức, trực tiếp làm bánh cho đến tìm hiểu quy trình sản xuất nước mắm, tạo nên không khí gần gũi cho tập cuối của chương trình.

Sao Chọn - Kết nối văn hóa qua ẩm thực

Sao Chọn là một trong 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam năm 2026. Chương trình mang thông điệp "Vạn dặm Việt Nam - vạn vị rực rỡ", đưa nghệ sĩ đến 10 tỉnh, thành để khám phá món ăn đặc trưng, nguyên liệu, cách chế biến cũng như tìm hiểu về những người gìn giữ nghề truyền thống và nếp sống địa phương. Trước khi đến với Đà Nẵng, êkíp và các nghệ sĩ đã đi qua Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa, TP HCM, Vũng Tàu, Cần Thơ, Huế và Nha Trang.

Chương trình thuộc khuôn khổ Vietnam iContent 2026, do Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), FPT Online và Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm Đầu bếp Việt Nam (VICA) phối hợp tổ chức, với sự đồng hành chiến lược của Techcombank và Techcombank OneU. T Production là đơn vị sản xuất chương trình.

Tập 10 của Sao Chọn sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21h Chủ nhật ngày 29/11 trên website chương trình và kênh YouTube của báo, đồng thời phát sóng lúc 20h40 trên VTV8.

Anh em đã sẵn sàng xem Khánh Vy 'múa bánh' chưa, hay là đợi xem mắm nêm Đà Nẵng 'cuốn' thế nào?