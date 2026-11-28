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Ngày 27/11, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 cho 418 tân cử nhân. Một trong những gương mặt gây chú ý nhất tại buổi lễ chính là Huỳnh Thị Thanh Thủy - Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024.

Thanh Thủy vốn là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh chất lượng cao thuộc Khoa Tiếng Anh chuyên ngành. Cô được nhà trường lựa chọn làm đại diện cho toàn thể tân cử nhân phát biểu trong ngày lễ trọng đại này.

Từ nữ sinh viên mộng mơ đến vương miện quốc tế

Trong bài phát biểu, Thanh Thủy đã dành nhiều cảm xúc khi nhìn lại quãng thời gian học tập dưới mái trường. Cô chia sẻ những năm tháng sinh viên là một phần đặc biệt trong tuổi trẻ, không chỉ đơn thuần là nơi tiếp nhận tri thức hay rèn luyện ngoại ngữ mà còn là nơi chứng kiến những bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Từ một nữ sinh viên với nhiều ước mơ, Thanh Thủy đã nắm bắt cơ hội tham gia Hoa hậu Việt Nam và đăng quang năm 2022. Đỉnh cao tiếp theo là khi cô đại diện Việt Nam dự thi Miss International 2024 tại Nhật Bản và trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành được vương miện của cuộc thi này.

Tuy nhiên, dù đã chạm tay đến những danh hiệu cao quý, Thanh Thủy vẫn khẳng định giá trị của sự bền bỉ. Cô cho rằng mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ những nền tảng âm thầm, mà với cô, đó chính là sự dạy dỗ của thầy cô, tình yêu thương từ gia đình và những ngày tháng miệt mài trên giảng đường.

Tấm bằng tốt nghiệp và hành trình mới

Đối với Thanh Thủy, tấm bằng cử nhân không phải là dấu chấm hết cho việc học mà là minh chứng cho những nỗ lực đã qua, đồng thời mở ra một chương mới với nhiều cơ hội và thách thức. Cô bày tỏ mong muốn nhiều năm sau nhìn lại, các bạn sinh viên sẽ không chỉ nhớ về ngày nhận bằng mà còn nhớ về những kỷ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè và giảng đường thân quen.

Cô cũng không quên gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, thầy cô và những người đã luôn đồng hành, cổ vũ cô trưởng thành qua từng giai đoạn.

Những bài học giản dị cho tân cử nhân

Cùng phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Văn Long, đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng tấm bằng tốt nghiệp mang dấu ấn của cả người học lẫn những người đã âm thầm hỗ trợ trong suốt quá trình đào tạo.

Đặc biệt, PGS-TS Nguyễn Văn Long đã gửi gắm đến các tân cử nhân bốn bài học giản dị thông qua những câu giao tiếp ngoại ngữ quen thuộc: "xin chào", "cảm ơn", "xin lỗi" và dám nói "tôi chưa hiểu".

Theo ông, đây không chỉ là kỹ năng giao tiếp mà còn đại diện cho sự cởi mở, lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm và thái độ cầu thị. Điều này càng trở nên quan trọng khi con người cần ý thức không ngừng học hỏi trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo nhà trường bày tỏ mong muốn các tân cử nhân sẽ quay trở lại trường trong nhiều vai trò khác nhau, từ người lao động, nhà tuyển dụng, người truyền cảm hứng cho đến những đồng nghiệp trong các hội thảo khoa học tương lai.