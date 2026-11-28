Giải trí

Lương Thế Thành vừa khiến khán giả thích thú khi gửi lời xin lỗi vì không thể tham gia cine tour của bộ phim Trại Giam Hạnh Phúc. Nam diễn viên cho biết mình đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt tại nhà là chăm sóc thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình.

Chia sẻ cụ thể về tình huống này, Lương Thế Thành viết: "Xin lỗi khán giả của Trại Giam Hạnh Phúc hôm nay e xin off đi cinetour 1 bữa vì phải ở nhà giữ cục vàng nặng 4kg5 này, ẻm không cho em đi, bắt em ở nhà nhìn ẻm ngủ vậy mới chịu".

Ông bố bỉm sữa

Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh một ông bố sẵn sàng tạm gác lại công việc để ưu tiên chăm sóc con nhỏ. Bên cạnh những lời chúc cho bộ phim đạt thành tích tốt, khán giả cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình Lương Thế Thành và Thúy Diễm khi đón thêm thành viên mới.

Việc vắng mặt tại cine tour lần này một lần nữa cho thấy dù sự nghiệp vẫn duy trì ổn định, Lương Thế Thành luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho những người thân yêu trong gia đình.

Tổ ấm viên mãn của cặp đôi diễn viên

Lương Thế Thành và Thúy Diễm kết hôn vào năm 2016. Cặp đôi được đánh giá là một trong những gia đình nghệ sĩ có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ, thường xuyên thể hiện sự quan tâm, đồng hành và dành cho nhau những lời yêu thương sau nhiều năm chung sống.

Trước đó, vào năm 2018, cặp đôi đã đón con trai đầu lòng. Cậu bé thường xuất hiện trong các hình ảnh gia đình được hai diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Đến nay, tổ ấm của họ tiếp tục đón thêm thành viên nhí, mang đến cho Lương Thế Thành và Thúy Diễm thêm nhiều trải nghiệm trong hành trình làm cha mẹ.

Hình ảnh nghệ sĩ nghiêm túc với nghề

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lương Thế Thành là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình lẫn điện ảnh. Nam diễn viên được yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên, phong thái lịch lãm và ngoại hình điển trai. Với khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau, anh xây dựng được hình ảnh một nghệ sĩ làm việc nghiêm túc và duy trì sức hút riêng trong lòng công chúng.

Đúng là kiểu 'xin lỗi' mà ai cũng muốn nhận, vừa ngọt ngào vừa cưng xỉu, có ai muốn được 'cục vàng' 4kg5 bắt ở nhà như anh Thành không?