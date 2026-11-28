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Diễn viên Ngân Khánh vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải một bài viết dài trên Facebook cá nhân để phản hồi về những ý kiến của khán giả dành cho loạt video ghi lại cuộc sống của cô tại Mỹ. Trong bài viết, nữ diễn viên trực tiếp giải thích về trạng thái tinh thần hiện tại sau khi nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng trước những nội dung buồn mà cô chia sẻ trong các clip.

Ngân Khánh cho biết cô đã đọc tất cả bình luận và cảm thấy xúc động trước tình cảm nhận được. Cô chia sẻ rằng dù có nhiều người chưa từng gặp mặt ngoài đời, nhưng những lời động viên chân thành vẫn khiến cô cảm thấy được thấu hiểu và kết nối.

Làm rõ những suy đoán về tâm trạng

Để dập tắt những suy đoán, Ngân Khánh khẳng định mình đang sống bình yên. Cô giải thích rằng những câu chuyện buồn xuất hiện trong video thực chất chỉ là những ký ức được chia sẻ lại chứ không phải tâm trạng hiện tại.

"Có nhiều bạn lo vì thấy video buồn. Khánh muốn nói với mọi người là Khánh đang rất bình yên. Những chuyện buồn đã là một chương đã qua, và Khánh kể lại để mình nhẹ lòng hơn, chứ không phải vì mình còn buồn đâu nha", nữ diễn viên viết.

Lời chia sẻ này giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về hành trình tìm lại sự cân bằng của Ngân Khánh sau nhiều năm gần như biến mất khỏi làng giải trí Việt. Bên cạnh đó, cô cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những khán giả vẫn còn nhớ các nhân vật Tường Vi, Hoài Thư và những vai diễn gắn liền với tên tuổi cô. Ngân Khánh bộc bạch rằng nghệ thuật vẫn luôn là một phần linh hồn sống mạnh mẽ trong cô, cho thấy tình cảm sâu sắc với nghề diễn dù đã rời xa phim trường nhiều năm.

Từ ngôi sao màn ảnh đến cuộc sống bình dị tại Mỹ

Ngân Khánh vốn là gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt những năm 2000, sinh năm 1985. Năm 2007, cô được đông đảo khán giả biết đến qua phim truyền hình Gọi Giấc Mơ Về, đóng cùng Minh Hằng và Huỳnh Đông. Với khả năng diễn xuất giàu cảm xúc và gương mặt trong trẻo, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua Tường Vi Cánh Mỏng, Mây Trắng Ngang Trời, Cô Dâu Đại Chiến và Ma Dai.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang được chú ý, cô bất ngờ kết hôn với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân vào năm 2015 và sang Singapore du học ngành sản xuất phim. Kể từ đó, tần suất xuất hiện của cô trên màn ảnh giảm dần. Sau bộ phim Quý Cô Thừa Kế năm 2018, Ngân Khánh gần như vắng bóng hoàn toàn trong điện ảnh.

Đến năm 2023, cô chuyển sang Mỹ với dự định kinh doanh nhà hàng, sau đó thử sức trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp nhưng cuối cùng lựa chọn dừng lại để tìm hướng đi phù hợp hơn. Ở tuổi 41, Ngân Khánh hiện sinh sống tại bang Minnesota. Sau 29 lần chuyển nhà, cô đã tìm thấy cảm giác muốn gắn bó lâu dài trong một căn nhà gỗ được xây dựng từ năm 1948.

Kết nối lại với khán giả qua chuỗi vlog

Thay vì những ngày hối hả trên phim trường, Ngân Khánh hiện dành thời gian cho các hoạt động giản dị như chăm sóc nhà cửa, tập yoga, nấu ăn và học làm đồ gỗ. Đây cũng là nội dung chính trong chuỗi vlog Finding Home mà cô thực hiện để kết nối trở lại với công chúng.

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân từng bất ngờ khi những video đời thường lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Rất nhiều người đã để lại bình luận hỏi thăm và bày tỏ mong muốn thấy cô tái xuất trên màn ảnh. Dù chưa công bố kế hoạch đóng phim mới, Ngân Khánh khẳng định không ngần ngại trở lại nếu có cơ duyên gặp được dự án phù hợp.

Khép lại bài đăng, Ngân Khánh cảm ơn những người đã đồng hành cùng cô trong chương mới của cuộc đời. Với cô, điều quý giá nhất sau nhiều lần bắt đầu lại là được sống bình yên và giữ trọn bản sắc cá nhân. Dù không còn đặt nặng việc xuất hiện trước công chúng, nhưng sự quan tâm của khán giả cho thấy dấu ấn của cô trên màn ảnh Việt vẫn chưa hề phai nhạt.

Liệu chúng ta có được thấy Ngân Khánh trở lại với một vai diễn thật bùng nổ trong thời gian tới không nhỉ?