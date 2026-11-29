Giải trí

Chi Pu vừa ghi dấu ấn đậm nét tại Weibo Gala 2026 khi được xướng tên ở hạng mục Ca sĩ được yêu thích của năm. Không chỉ mang về chiếc cúp danh giá, nữ ca sĩ còn chiếm trọn mọi ánh nhìn nhờ phong cách thời trang đỉnh cao.

Visual 'thiên nga đen' gây bão thảm đen

Xuất hiện trên thảm đen của sự kiện, Chi Pu chọn cho mình thiết kế đầm dạ hội màu đen từ nhà mốt Dior. Bộ cánh này gây ấn tượng mạnh với phần thân cúp ngực đính sequin lấp lánh, kết hợp cùng chân váy xòe rộng và tà váy dài thướt tha. Tổng thể bộ trang phục tạo nên một diện mạo nổi bật, gợi liên tưởng đến hình ảnh thiên nga đen.

Khoảnh khắc nhận giải đầy tinh tế

Khi được vinh danh là Ca sĩ được yêu thích của năm, Chi Pu phát biểu bằng tiếng Trung và mở đầu bằng lời chào "xin chào" bằng tiếng Việt..

Trong phần chia sẻ, Chi Pu bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước tình cảm và sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Cô nói: "Tôi cảm ơn Weibo đã trao giải thưởng này cho tôi. Đây là một vinh dự đặc biệt và có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi cũng vô cùng cảm ơn các fan đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa".

Hành trình rực rỡ cùng thương hiệu Weibo trong năm 2026

Đây không phải lần đầu tiên trong năm 2026 Chi Pu xuất hiện tại sự kiện của Weibo. Trước đó, vào tối 1-8, cô đã góp mặt tại Weibo Gala diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia. Tại đêm diễn này, Chi Pu đã trình bày ca khúc Chưa bao giờ và xuất sắc nhận giải Nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện.

Trong khoảnh khắc nhận giải tại Malaysia, nữ ca sĩ đã không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về cơ hội được đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận gần hơn với khán giả tại khu vực châu Á.

Về sự kiện Weibo Gala

Theo Sina, Weibo Gala là sự kiện thường niên do nền tảng Weibo tổ chức. Điều đặc biệt là năm nay, lần đầu tiên sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế này được tổ chức tại Hong Kong. Đêm hội được xây dựng xoay quanh bốn chủ đề chính: lan tỏa mạch nguồn văn hóa, đột phá ranh giới bằng đổi mới công nghệ, kết nối thông qua thể thao và ánh sao văn hóa giải trí.

Thông qua các chủ đề này, chương trình kỳ vọng tạo ra sự kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa công nghệ và nhân văn, cũng như gắn kết thể thao với văn hóa đô thị và nghệ thuật Hoa ngữ với toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đúng là 'vía' thắng giải của Chi Pu năm nay mạnh thật, liệu sắp tới có thêm cú hit nào nổ ra không nhỉ?