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Nhật Kim Anh vừa xuất hiện tại buổi công chiếu tác phẩm mới nhất của mình, đánh dấu sự trở lại sau khoảng ba năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Việc tái xuất lần này không chỉ là một dự án nghệ thuật đơn thuần mà còn là niềm vui lớn khi nữ diễn viên được sống lại với đam mê diễn xuất sau một quãng thời gian dành nhiều ưu tiên cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Nhật Kim Anh từng để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Long Thành Cầm Giả Ca, Tiếng Sét Trong Mưa và Vong Nhi. Tuy nhiên, kể từ khi phim Vong Nhi ra mắt năm 2023, cô gần như không xuất hiện trong các dự án phim chiếu rạp. Chính khoảng nghỉ kéo dài này đã khiến nữ diễn viên không khỏi lo lắng về việc khả năng diễn xuất của bản thân có thể bị mai một theo thời gian.

Chấp nhận thay đổi diện mạo vì vai diễn

Trong bộ phim Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ, Nhật Kim Anh vào vai Hạnh, mẹ của nhân vật Hiếu (do Khương Lê thủ vai). Đây là một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp với cuộc sống hôn nhân đầy sóng gió, chịu nhiều tổn thương kéo dài và luôn trong trạng thái giằng xé về tình cảm với con trai.

Để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn này, nữ diễn viên đã chấp nhận thay đổi hoàn toàn diện mạo. Cô xuất hiện với gương mặt khắc khổ, mái tóc điểm bạc và làn da sạm đi để phù hợp với hoàn cảnh của nhân vật. Quá trình quay phim cũng gây áp lực lớn về mặt cảm xúc khi có những phân đoạn tâm lý nặng nề khiến Nhật Kim Anh khóc liên tục. Thậm chí, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, cô phải xin dời lịch quay vì không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

Những trắc trở phía sau màn ảnh

Hành trình đưa Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ đến với khán giả không hề suôn sẻ. Bộ phim đã phải thay đổi lịch phát hành đến hai lần, khiến người hâm mộ phải chờ đợi lâu hơn so với dự kiến ban đầu. Tác phẩm có sự tham gia của Minh Hằng, Nhật Kim Anh..., xoay quanh câu chuyện về những điều ước và cái giá phải trả khi đánh đổi để đạt được mong muốn.

Một điều đáng chú ý là nhân vật Mẹ Hạnh do Nhật Kim Anh đảm nhận đã bị cắt khá nhiều phân đoạn trong bản dựng cuối cùng. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn bày tỏ sự trân trọng đối với thành quả chung của toàn ê-kíp và hy vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim một cách tích cực.

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh chia sẻ những suy ngẫm về bộ phim: “Ai cũng có một điều ước cho riêng mình. Nhưng khi điều ước có thể trở thành hiện thực, liệu mọi người có sẵn sàng đánh đổi để có được thứ mình muốn?”.

Ở tuổi 41, thay vì hài lòng với những thành công trong quá khứ, Nhật Kim Anh khẳng định mong muốn tiếp tục thử thách bản thân với những vai diễn mới. Việc tìm lại được hạnh phúc với điện ảnh sau ba năm chia tay màn ảnh rộng chính là động lực để cô tiếp tục hành trình làm nghề.