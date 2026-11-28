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Hoàng Bách và bà xã Đoàn Thanh Thảo có những cơ ngơi đáng chú ý tại TP.HCM. Đến giữa năm 2026, sau gần hai năm dành thời gian xây dựng và hoàn thiện, cặp đôi đã chính thức dọn về căn biệt thự rộng 500m² tọa lạc tại khu Nam Sài Gòn. Đây là sự nâng cấp đáng kể so với nơi ở trước đây của gia đình là căn penthouse rộng khoảng 300m² tại khu Phú Mỹ Hưng.

Không gian sống chuẩn gu farmhouse

Ngôi biệt thự mới được thiết kế mang đậm hơi thở kiến trúc farmhouse, tạo nên một không gian sống chan hòa với thiên nhiên. Căn nhà có cấu trúc hai tầng với tổng cộng sáu phòng ngủ, đảm bảo sự thoải mái cho mọi thành viên.

Điểm nhấn đặc biệt trong cơ ngơi này là một phòng chơi nhạc được bố trí tách biệt, dành riêng cho sở thích và công việc của nam ca sĩ. Bên ngoài, khuôn viên biệt thự sở hữu khoảng sân vườn thoáng đãng, rợp bóng cây xanh và có cả hồ bơi riêng. Tất cả những tiện ích này nhằm phục vụ trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt cũng như nghỉ ngơi cho đại gia đình ba thế hệ cùng chung sống.

Chuyện về "tiểu thư miền Tây"

Đoàn Thanh Thảo, bà xã của Hoàng Bách, vốn là cựu người mẫu quê Đồng Tháp và từng hoạt động trong nhóm Hoa Học Đường. Sau khi rời showbiz, cô chuyển hướng sang kinh doanh và tập trung chăm sóc tổ ấm. Vì sinh ra trong một gia đình có nền tảng tài chính vững vàng, cô thường được mọi người gọi là “tiểu thư miền Tây”.

Tuy nhiên, trước những lời đồn đoán rằng Đoàn Thanh Thảo là ái nữ của một đại gia danh tiếng, Hoàng Bách đã có phản hồi đầy dí dỏm. Nam ca sĩ chia sẻ rằng chính anh cũng không biết những tin đồn này từ đâu ra, thậm chí còn nói vui rằng mình muốn “sắm máy dò vàng để kiểm chứng sự thật”.

Gắn kết gia đình qua âm nhạc

Kết hôn năm 2006 sau khoảng ba năm hẹn hò, Hoàng Bách và Đoàn Thanh Thảo hiện có ba người con là Hoàng Minh, Minh Hà và Hoàng Lâm. Không chỉ cùng nhau xây dựng tổ ấm sung túc, Hoàng Bách còn có thói quen đưa các thành viên trong nhà tham gia vào những hoạt động âm nhạc.

Điển hình là trong MV Chung Mái Nhà Việt Nam ra mắt tối 24/11 vừa qua nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được tổ chức trên cả nước, nam ca sĩ đã rủ cả nhà cùng góp giọng. Đặc biệt, bà Thục An - mẹ ruột của Hoàng Bách, năm nay 85 tuổi, cũng tham gia hát bè cùng con trai và các cháu nội. Việc nhiều thế hệ cùng xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc không chỉ tạo nên kỷ niệm đáng nhớ mà còn là cách để các con tìm hiểu và tiếp nối những giá trị văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc của bố.

Hoàng Bách là thành viên nhóm nhạc AC&M nổi bật của Vpop từ những năm 2000. Anh được khán giả yêu mến bởi ngoại hình điển trai, giọng hát ấm áp và khả năng sáng tác với các ca khúc như Chuyện Chàng Cô Đơn hay Vệt Nắng Cuối Trời.