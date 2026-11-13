Tóc Tiên đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026: Từ bảng điểm ấn tượng đến sân chơi quốc tế

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Trước khi trở thành một trong những nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng nhất Vpop với hình ảnh quyến rũ và âm nhạc hiện đại, Nguyễn Khoa Tóc Tiên từng khiến dân tình ngả mũ với thành tích học tập cực khủng. Thời còn là học sinh lớp chuyên Sinh tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM, cô đã đạt điểm 10 tuyệt đối môn Sinh học trong kỳ thi Đại học.

Đỉnh điểm của sự 'out trình' là khi Tóc Tiên trúng tuyển cùng lúc vào ba ngôi trường danh giá: Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Bách khoa TP.HCM và Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Chưa dừng lại ở đó, cô còn nhận được học bổng sang Mỹ du học để theo đuổi ngành Y. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa đam mê nghệ thuật và kỳ vọng gia đình đã dẫn đến một quyết định táo bạo: Tóc Tiên chọn bảo lưu kết quả học tập để ca hát chuyên nghiệp. Việc thay đổi định hướng cùng hình ảnh trưởng thành, gợi cảm thời điểm đó đã khiến mối quan hệ giữa cô và mẹ trở nên căng thẳng, buộc nữ ca sĩ phải chọn cuộc sống tự lập tại Mỹ.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Tóc Tiên là năm 2015 khi cô trở về Việt Nam và tạo dấu ấn mạnh mẽ tại The Remix. Màn kết hợp với nhà sản xuất Hoàng Touliver qua ca khúc Ngày Mai cùng điệu nhảy cồng chiêng đặc trưng đã trở thành hiện tượng, mở đường cho một loạt hit định hình phong cách riêng như Có Ai Thương Em Như Anh, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, 1 Cọng Tóc Mai và 906090.

Không chỉ đóng khung trong âm nhạc, Tóc Tiên còn 'đa nhiệm' khi xuất hiện dày đặc với vai trò giám khảo, huấn luyện viên tại Giọng Hát Việt, Siêu Trí Tuệ Việt Nam, Ca Sĩ Mặt Nạ, thậm chí lấn sân điện ảnh với vai Thanh Sói. Gần đây nhất là năm 2024, cô tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024, nơi tư duy âm nhạc hiện đại và kinh nghiệm sân khấu dày dặn đã đưa cô đến ngôi vị quán quân.

Cách Tóc Tiên chọn ca khúc đại diện đi thi Eurovision Song Contest Asia 2026

Để tìm ra 'vũ khí' chuẩn nhất cho lần đầu tiên Việt Nam tranh tài tại Eurovision Song Contest Asia 2026, Tóc Tiên đã trải qua một quy trình tuyển chọn bài hát cực kỳ bài bản thông qua chương trình Thanh Âm Việt Nam - The Sound Of Vietnam.

Đầu tiên, Tóc Tiên đồng hành cùng năm đội ngũ sáng tạo khác nhau để thực hiện năm ca khúc với năm màu sắc âm nhạc riêng biệt. Danh sách các bài hát được trình diễn bao gồm: Khó Gì, Em Tiên, Love Always Wins, A To A và Follow Me.

Sau khi trình diễn, bài hát chiến thắng không được quyết định tùy tiện mà dựa trên kết quả bình chọn khắt khe từ ba phía: hội đồng chuyên môn, khán giả trong nước và khán giả quốc tế. Cuối cùng, ca khúc Em Tiên do đội ngũ S•HUBE thực hiện đã giành chiến thắng và chính thức trở thành đại diện cho Việt Nam.

Điểm cộng của Em Tiên chính là sự giao thoa giữa chất liệu dân gian Việt Nam (với các hình ảnh hoa sen, trăng, mây, chim, nón quai thao) kết hợp cùng âm nhạc điện tử hiện đại, đi kèm đầu tư kỹ lưỡng về vũ đạo và trang phục.

Đêm chung kết của Eurovision Song Contest Asia 2026 diễn ra vào ngày 14/11 tại Bangkok, Thái Lan, quy tụ 11 nghệ sĩ từ 11 quốc gia. Với phiên bản nâng cấp của Em Tiên, Tóc Tiên sẽ đảm nhận trọng trách là nghệ sĩ mở màn cho đêm diễn. Việc phải tạo ấn tượng ngay từ những phút đầu tiên chắc chắn là một thử thách không hề nhỏ, nhưng với một người từng đỗ 3 trường đại học và vô địch Chị Đẹp, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một màn trình diễn bùng nổ.

Liệu 'chiến thuật' kết hợp dân gian và điện tử có giúp Tóc Tiên làm nên chuyện tại Bangkok không nhỉ?