Quốc Anh gây 'chấn động' với màn cameo bẻ lái cực gắt trong Ngày Con Còn Mẹ

Giải trí

Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chính thức khởi chiếu từ ngày 11 tháng 11 và nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu phòng vé Việt. Sau hai ngày công chiếu, bộ phim đã thu về khoảng 14,3 tỷ đồng, tạo khoảng cách xa với các đối thủ như Godzilla Minus Zero, Chị Chị Em Em 3 hay Bò Sữa Bay.

Cú lừa visual mang tên Anh Dương

Phim xoay quanh câu chuyện tâm lý gia đình giữa bà Tím (Hồng Đào) và hai con là Pháo (Huy Anh) cùng Mây (Phương Anh Đào). Trong khi Pháo luôn được mẹ ưu ái, Mây lại lớn lên với cảm giác bị bỏ quên và thiếu thốn tình thương, dẫn đến mối quan hệ mẹ con ngày càng xa cách. Mọi chuyện chỉ dần thay đổi khi bà Tím gặp biến cố sức khỏe, giúp Mây nhận ra tình yêu theo cách riêng của mẹ.

Giữa mạch cảm xúc chạm đến trái tim là những tình huống hài hước, tiêu biểu nhất là màn xuất hiện bất ngờ của Quốc Anh trong vai Anh Dương. Đây là chàng trai được bà Tím giới thiệu để mai mối cho Mây. Ngay khoảnh khắc nhân vật này bước xuống cầu thang, cả rạp phim đã trở nên náo nhiệt với những tiếng reo hò vì visual quá đỉnh. Khán giả không tiếc lời khen ngợi gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo và ngoại hình sáng bừng của nam diễn viên, thậm chí có người còn hài hước bảo dù có mụn trên trán mà anh chàng vẫn đẹp khủng khiếp.

Tuy nhiên, sự hưng phấn của người xem nhanh chóng biến thành những tràng cười đau bụng bởi cú bẻ lái không ai ngờ tới. Thay vì mở ra một chuyện tình lãng mạn, Anh Dương gây sốc khi tiết lộ bản thân đã có "anh người yêu". Kết quả là Mây hoàn toàn "văng" khỏi kế hoạch hẹn hò với nam thần mà mẹ nhiệt tình mai mối. Chính sự tương phản giữa ngoại hình cực phẩm và tình huống oái oăm này đã tạo nên một trong những khoảnh khắc giải trí đáng nhớ nhất phim.

Hành trình thoát mác mỹ nam của Quốc Anh

Quốc Anh vốn xuất thân là người mẫu, từng lọt Top 10 Vietnam's Next Top Model 2014 với chiều cao 1,86 m trước khi chuyển sang diễn xuất. Năm 2019, anh đánh dấu vai chính điện ảnh đầu tay với vai Quỳnh thông minh, lém lỉnh trong Trạng Quỳnh và góp mặt trong Ước Hẹn Mùa Thu. Đến năm 2020, anh thử sức với màu sắc khác trong vai Phong của bộ phim Bí Mật Của Gió. Trên truyền hình, nam diễn viên cũng ghi dấu ấn qua Giấc Mơ Của Mẹ, Yêu Trước Ngày Cưới và đặc biệt là vai Lâm thời trẻ trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau.

Đầu năm 2025, anh đảm nhận vai chính trong Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành, tác phẩm thu về hơn 300 tỷ đồng. Sau đó, Quốc Anh tiếp tục xuất hiện với vai Thạc trong Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu của đạo diễn Victor Vũ. Trong năm 2026, anh tái hợp với Trấn Thành trong Thỏ Ơi!! vai Ngọc Sơn - một người chồng có nhiều mâu thuẫn và góc khuất. Anh cũng hóa thân thành công tử Kinh Bắc Văn Tài trong Chị Chị Em Em 3. Những lựa chọn vai diễn đa dạng về tính cách và tâm lý cho thấy nỗ lực của nam diễn viên trong việc mở rộng phạm vi diễn xuất, thoát khỏi hình tượng mỹ nam quen thuộc.

Những dự án đáng chờ đợi

Thời gian tới, Quốc Anh sẽ tiếp tục thử thách bản thân với hai dự án khác nhau về thể loại. Đầu tiên là bộ phim hành động cổ trang giả tưởng Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Tại đây, anh sẽ đóng cùng Ma Ran Đô, Trần Thiên Tú, Trầm Minh Hoàng và Yến My trong hình tượng một nghĩa sĩ thời loạn.

Bên cạnh đó, anh cũng tham gia Đặc Công Rừng Sác của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đây là lần đầu tiên Quốc Anh đóng phim đề tài lịch sử - chiến tranh, hóa thân thành một người lính đặc công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vai diễn này đòi hỏi nam diễn viên phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về thể lực, tạo hình cũng như khả năng thể hiện chiều sâu nội tâm nhân vật.