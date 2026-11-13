Concert Việt ngày càng khủng nhưng cần nâng chuẩn vận hành và thêm chất riêng

Giải trí

Thị trường biểu diễn âm nhạc Việt Nam đang chứng kiến một cú bùng nổ về quy mô. Theo thống kê tại tọa đàm Từ concert đến con tim diễn ra ngày 12 tháng 11 ở Hà Nội, năm 2025 nước ta có tới 810 lễ hội âm nhạc lớn nhỏ. Đáng chú ý, có gần 20 chương trình quy mô lớn được tổ chức tại các nhà thi đấu và sân vận động ở TP HCM và Hà Nội, với sức hút từ 25.000 đến 50.000 khán giả mỗi đêm.

Những cái tên gây bão thời gian qua có thể kể đến như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, hay các live concert của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Hoàng Thùy Linh và chương trình Tổ quốc trong tim. Thậm chí, hồi đầu tháng 11, hai concert Rock concert và Tự hào là người Việt Nam tại Thái Nguyên đã thu hút khoảng 58.000 lượt người xem. Sự sôi động này không chỉ làm giàu đời sống tinh thần mà còn kéo theo sự tăng trưởng của các dịch vụ vận tải, lưu trú, ăn uống và hàng không.

Chấm dứt thời kỳ 'linh động' giờ giấc

Tuy nhiên, đi kèm với quy mô khủng là những lỗ hổng trong khâu vận hành. Nhạc sĩ Hữu Vượng, giám đốc âm nhạc của một số show lớn như Tổ quốc trong tim, thẳng thắn chỉ ra tình trạng giờ mở màn của nhiều concert trong nước thường bị lùi khoảng nửa tiếng so với thông báo. Anh nhấn mạnh sự đối lập khi làm việc ở nước ngoài, nơi lịch trình được tuân thủ cực kỳ nghiêm ngặt: 20h sáng đèn và 23h phải tắt điện, hoàn toàn không có khái niệm thời gian linh động.

Theo nhạc sĩ Hữu Vượng, các ê-kíp trong nước cần nâng cao tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp để tiệm cận chuẩn quốc tế. Một đêm diễn vài giờ là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận từ sáng tạo nội dung, âm nhạc đến kỹ thuật. Những chi tiết nhỏ như khâu đón khách, kiểm tra vé hay di chuyển nếu làm không tốt đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chương trình, nhất là khi áp lực từ lượng khán giả khổng lồ ngày càng tăng.

Tìm bản sắc giữa rừng công nghệ

Bên cạnh vận hành, bài toán về nội dung cũng được đặt ra. Nhạc sĩ Hữu Vượng cho rằng công nghệ có thể tạo ra sân khấu hoành tráng nhưng chính chất liệu văn hóa và câu chuyện mới là thứ tạo nên dấu ấn. Anh gợi ý các nhà sản xuất nên khai thác kho tàng âm nhạc dân gian, hình tượng lịch sử và văn hóa dân tộc để xây dựng ngôn ngữ biểu diễn riêng.

Đặc biệt với những ca khúc về quê hương đất nước, việc tiếp cận thế hệ trẻ cần những cách thể hiện mới thông qua hòa âm hiện đại và dàn dựng sân khấu. Tuy nhiên, nhạc sĩ cũng cảnh báo việc làm mới cần có giới hạn, tránh lạm dụng kỹ thuật hoặc chạy theo thị hiếu quá đà khiến tác phẩm mất đi giá trị và tinh thần vốn có.

Đồng quan điểm về chất liệu văn hóa nhưng ở góc nhìn gần gũi hơn, ca sĩ Đen Vâu cho rằng cảm hứng nghệ thuật không nhất thiết phải đến từ những đề tài lớn lao hay biểu tượng lịch sử. Những câu chuyện thường nhật về công việc, tình cảm và con người cũng có thể tạo nên sự đồng cảm sâu sắc, giúp khán giả tìm thấy chính mình trong âm nhạc, đồng thời mở ra không gian sáng tạo rộng hơn cho các nghệ sĩ trẻ.

Cần hành lang pháp lý để đầu tư dài hạn

Để thị trường phát triển bền vững, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống chính sách và cơ chế hỗ trợ đồng bộ. Trong đó, việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan là nền tảng cốt lõi để đảm bảo quyền lợi cho người sáng tạo và thúc đẩy các đơn vị tổ chức làm việc chuyên nghiệp hơn.

Hiện nay, Chính phủ và Quốc hội đang thảo luận về các cơ chế tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm giúp nghệ sĩ và nhà đầu tư thu được lợi nhuận tương xứng. Theo bà Oanh, khi có môi trường an toàn và chính sách rõ ràng, các đơn vị sẽ yên tâm đầu tư dài hạn thay vì chỉ tổ chức những sự kiện nhỏ lẻ, mang tính thời vụ.

Cuối cùng, góc nhìn từ khán giả cũng đóng vai trò quan trọng. Bà Vương Ngọc Loan, giảng viên Học viện Hàng không Việt Nam, nhận định giới trẻ hiện nay coi việc đi concert là một trải nghiệm văn hóa. Chính ý thức thưởng thức và cách ứng xử văn minh của khán giả sẽ tạo môi trường thuận lợi để nghệ sĩ trong nước phát triển, đồng thời là thỏi nam châm thu hút các nghệ sĩ quốc tế đến với Việt Nam.