Hải Tú xả loạt ảnh sinh nhật, gây chú ý khi chụp chung khung hình với Sơn Tùng M-TP

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Nhân dịp đón tuổi mới, Hải Tú vừa đăng tải một album gồm 20 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong năm vừa qua. Đi kèm với loạt ảnh là lời nhắn gửi tới những người theo dõi. Cô cho biết một năm qua có quá nhiều trải nghiệm nên việc gói gọn trong 20 tấm hình là không thể, vì vậy đây sẽ là ngày đầu tiên của chuỗi xả ảnh.

Hải Tú cũng gửi lời cảm ơn mọi người vì những món quà và lời chúc. Cô bày tỏ cảm thấy hơi có lỗi vì lâu không cập nhật và hứa sang năm sẽ chăm chỉ đăng ảnh hơn, dù nói vui là chưa biết năm nào.

Những góc khuất trong cuộc sống và công việc

Album lần này là sự tập hợp nhiều mảng màu khác nhau trong cuộc sống của Hải Tú. Người xem có thể thấy những hình ảnh cô trong chuyến đi tại Mỹ, hay những lúc dạo phố, check-in và tận hưởng thời gian cá nhân khi ở Việt Nam. Không chỉ có ảnh đời thường, cô nàng còn chia sẻ cả những khoảnh khắc trong công việc. Trong đó, có những tấm hình Hải Tú xuất hiện với phong cách kín mít, che gần như toàn bộ gương mặt.

Điểm đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP và các thành viên trong ekip trong cùng một khung hình với Hải Tú. Đây là một trong những khoảnh khắc nhận được sự quan tâm vì cả hai vốn hiếm khi chia sẻ hình ảnh chung khung hình trên mạng xã hội.

Sự thay đổi vai trò tại M-TP Entertainment

Việc đăng album sinh nhật đã khiến trang cá nhân của Hải Tú trở nên sôi động hơn hẳn sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, dù mở lại hoạt động nhưng cô vẫn lựa chọn khóa tính năng bình luận trên tài khoản Instagram của mình.

Hải Tú hiện không còn xuất hiện thường xuyên với vai trò diễn viên độc quyền như trước. Thay vào đó, cô đã chuyển sang đảm nhận vị trí Project & Artist Manager, chịu trách nhiệm quản lý dự án và hỗ trợ các nghệ sĩ trong quá trình thực hiện sản phẩm tại công ty của Sơn Tùng M-TP. Chính vì vậy, những lần cập nhật hiếm hoi của cô trên mạng xã hội càng khiến công chúng tò mò và chú ý hơn.

Từ nàng thơ lookbook đến quản lý dự án

Lê Quang Hải Tú (sinh năm 1997) từng là một gương mặt nổi bật trong giới mẫu ảnh lookbook tại TP.HCM. Từ khoảng năm 15 tuổi, cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trong trẻo cùng phong cách thời trang riêng, sau đó được biết đến với biệt danh "nàng thơ" của giới lookbook.

Năm 2016, Hải Tú tạm dừng nghệ thuật để sang Pháp du học. Cô đã tốt nghiệp cử nhân ngành Sinh học và sinh thái học, sau đó tiếp tục học lên Thạc sĩ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát, quá trình học Thạc sĩ của cô đã bị dở dang. Tháng 3/2020, cô trở về Việt Nam và bắt đầu đóng MV cho một số nghệ sĩ tự do tại TP.HCM.

Đến tháng 10/2020, Hải Tú chính thức gia nhập M-TP Entertainment với tư cách nữ diễn viên độc quyền. Chỉ ít lâu sau khi debut, cô xuất hiện trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại, đóng cặp cùng Sơn Tùng M-TP. Đây là sản phẩm đưa tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi, nhưng đồng thời cũng kéo theo hàng loạt tranh cãi về đời tư khiến cô trở thành nhân vật bị bàn tán suốt thời gian dài.

Đúng là kiểu "biến mất" rồi xuất hiện một cái là gây bão ngay, nhưng mà khóa bình luận thì đúng là nước đi an toàn nhất rồi nhỉ?