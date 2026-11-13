Lương Nguyệt Anh thăng quân hàm Thiếu tá, ra MV tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam

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Năm 2026, ca sĩ Lương Nguyệt Anh chính thức được thăng quân hàm trước niên hạn lên cấp bậc Thiếu tá. Đây là cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp giảng dạy của nữ ca sĩ, cho thấy những nỗ lực không ngừng của cô trong vai trò một giảng viên nghệ thuật mặc áo lính.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), Lương Nguyệt Anh đã phát hành MV Bài ca người giáo viên nhân dân. Sản phẩm âm nhạc này không chỉ là một cột mốc trong hành trình nghệ thuật mà còn là lời tri ân gửi đến ngôi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nơi cô đang công tác, đồng thời tôn vinh những người thầy đang tận tụy bồi dưỡng các tài năng nghệ thuật và sự nghiệp trồng người.

Sự trở lại sau thời gian làm mẹ

MV Bài ca người giáo viên nhân dân đánh dấu sự quay trở lại của Lương Nguyệt Anh sau một quãng thời gian tạm lắng để sinh con và chăm sóc cặp song sinh. Chia sẻ về năm 2026, nữ ca sĩ cho biết đây là một năm đặc biệt khi đón hai con chào đời, mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc nhưng cũng đi kèm những bận rộn, vất vả.

Lương Nguyệt Anh thừa nhận đôi khi gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa trách nhiệm gia đình và công việc. Tuy nhiên, chính các con lại trở thành nguồn năng lượng mạnh mẽ và động lực để cô nỗ lực cống hiến nhiều hơn trên con đường đã chọn. Nữ ca sĩ mong muốn những điều mình làm hôm nay sẽ khiến các con tự hào khi nhìn lại hành trình của mẹ sau này.

Niềm tự hào với hai vai trò song hành

Đối với Lương Nguyệt Anh, sự nghiệp âm nhạc và sự nghiệp của một người thầy luôn được đặt ngang bằng nhau, không có sự thiên lệch. Trong âm nhạc, cô tích cực ra mắt sản phẩm, thực hiện liveshow, phát huy khả năng sáng tác và thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn. Song song đó, với vai trò giảng viên, cô cũng đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy.

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng mỗi lần cất lên giai điệu của bài hát, cô lại cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào khi đứng trong hàng ngũ những người làm nghề giáo. Bài hát như lời nhắc nhở về tình yêu nghề, trách nhiệm của người thầy và những giá trị tốt đẹp cần gìn giữ, lan tỏa. Lương Nguyệt Anh hy vọng sau này các con sẽ tự hào về mẹ không chỉ ở vai trò nghệ sĩ đóng góp cho âm nhạc mà còn ở sự tận tâm với nghề giáo.

Hình ảnh người thầy trong MV

Trong MV, Lương Nguyệt Anh khắc họa hình ảnh một người nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc mặc áo lính luôn tận tụy dìu dắt học trò. Qua đó, nữ ca sĩ mang đến một góc nhìn khác về mối quan hệ giữa thầy và trò. Lương Nguyệt Anh quan niệm học trò không chỉ là những người được dẫn dắt mà còn là những người đồng hành, tiếp thêm cho giáo viên nguồn năng lượng trẻ trung và nhiệt huyết cống hiến.