Ngô Thanh Vân và đám cưới riêng tư với bó hoa linh lan đắt đỏ

Giải trí

Ngô Thanh Vân là nữ diễn viên. Trước khi chính thức về chung một nhà với Huy Trần, cô từng trải qua nhiều năm độc thân và chia sẻ rằng bản thân phải mất hơn 10 năm mới tìm thấy người khiến mình muốn mở lòng và gác lại cuộc sống một mình để bước vào hôn nhân.

Hôn lễ tinh khôi tại Đà Nẵng

Ngày 8 tháng 5 năm 2022, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã tổ chức hôn lễ tại một resort cao cấp sát biển ở Đà Nẵng. Dù là một trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt, nhưng nữ diễn viên chọn cách tổ chức buổi lễ cực kỳ giới hạn với chỉ khoảng 50 khách mời. Danh sách khách mời chỉ bao gồm những người thân, bạn bè thân thiết cùng những cộng sự đã đồng hành cùng cô trong nhiều năm.

Trong số những người chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này có các thành viên của nhóm 365 gồm Isaac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Will cùng với Xuân Lan, Nam Trung và Đỗ Mạnh Cường. Không gian tiệc cưới được bao phủ bởi sắc trắng, tạo nên một cảm giác vừa tinh khôi vừa lãng mạn. Để trang trí cho lễ đường, ê-kíp đã sử dụng tới hơn nửa tấn hoa tươi nhập khẩu, bao gồm nhiều loại như hoa baby, cẩm tú cầu trắng, lan hồ điệp và tulip.

Một điểm nhấn đầy tinh tế trong không gian cưới là sự xuất hiện của hoa Veronica. Việc lựa chọn loài hoa này không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì tên của nó trùng với tên tiếng Anh của cô dâu, giúp buổi lễ mang đậm dấu ấn cá nhân của Ngô Thanh Vân.

Sự xa xỉ từ bó hoa linh lan trắng

Trong ngày trọng đại, Ngô Thanh Vân chọn váy cưới trắng tinh khôi và phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Khi trao lời thề nguyện, cả cô dâu và chú rể đều không kìm được xúc động và bật khóc. Nữ diễn viên đã nghẹn ngào cảm ơn Huy Trần vì sự kiên nhẫn chờ đợi và đã trở thành người đàn ông mà cô mong muốn đồng hành suốt đời. Đáp lại, Huy Trần nắm chặt tay vợ và gọi cô là “nhà” trong mọi hành trình về sau.

Chi tiết khiến nhiều người chú ý nhất chính là bó hoa linh lan trắng mà Ngô Thanh Vân cầm trên tay. Đây là một trong những loài hoa cưới được đánh giá là sang trọng và đắt đỏ bậc nhất hiện nay. Linh lan, hay còn gọi là lan chuông, sở hữu những bông hoa nhỏ hình chiếc chuông rủ xuống, biểu tượng cho sự thuần khiết, hạnh phúc và tình yêu vĩnh cửu.

Vì có giá thành cao, nguồn cung chỉ theo mùa và quy trình bảo quản cực kỳ cầu kỳ nên hoa linh lan trở thành lựa chọn xa xỉ. Tùy vào thời điểm và kích thước, một bó hoa cưới linh lan có thể lên đến hàng chục triệu đồng.

Những góc khuất và niềm hạnh phúc sau hôn nhân

Sau phần nghi lễ chính, tiệc tối được tổ chức riêng tư ngay bên bãi biển với khoảng 6 bàn tiệc. Thay vì những thủ tục cầu kỳ, cặp đôi cùng bạn bè trò chuyện và nhảy múa trong không khí thân mật. Để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối, khách mời cũng được đề nghị hạn chế đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.

Khi đã kết hôn, Ngô Thanh Vân không lý tưởng hóa cuộc sống vợ chồng. Cô thẳng thắn nhìn nhận rằng hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo, mà sẽ có những ngày mệt mỏi, những đêm thức trắng và những áp lực mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tuy nhiên, cô tin rằng điều quan trọng nhất là cả hai vẫn lựa chọn ở bên nhau để cùng vượt qua mọi chuyện.

Về phía Huy Trần, nam doanh nhân thường xuyên bày tỏ tình cảm với vợ. Trong dịp kỷ niệm 4 năm bên nhau, anh chia sẻ cuộc sống chưa bao giờ khiến mình cảm thấy đứng yên kể từ khi có người bạn đời luôn ủng hộ. Anh cũng xúc động nhắc về món quà đặc biệt từ vợ là “một cục bánh bao nhỏ”, điều mà anh coi là niềm hạnh phúc khi cả hai cùng chia sẻ tình yêu cho một ý nghĩa lớn hơn bản thân mình.

Đến giữa năm 2025, gia đình nhỏ này đã đón chào thành viên mới là bé Gạo. Từ khi làm mẹ, Ngô Thanh Vân dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm và ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Hiện tại, cô cùng chồng đang tập trung phát triển công việc kinh doanh nhà hàng chay.