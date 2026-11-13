NSND Lê Khanh được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc

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NSND Lê Khanh, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, vừa được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc Tia sáng vàng và bạc trong đợt trao tặng Huân chương mùa Thu năm 2026. Đây là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của nữ nghệ sĩ trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là qua nghệ thuật sân khấu.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, NSND Lê Khanh đã thực hiện nhiều hoạt động đưa văn hóa xứ sở hoa anh đào đến với công chúng trong nước. Đáng chú ý nhất là dự án hợp tác dàn dựng vở diễn giữa Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Nhà hát rối dây truyền thống Nhật Bản Edo Yuki-za vào năm 2016. Không chỉ dừng lại ở kịch, bà còn trực tiếp đọc diễn cảm các tác phẩm văn học và truyện tranh Nhật Bản bằng tiếng Việt. Theo chiều ngược lại, nữ nghệ sĩ cũng tích cực đưa những giá trị đặc sắc của sân khấu Việt Nam đến với khán giả Nhật Bản thông qua các chương trình hợp tác nghệ thuật quốc tế.

Hành trình từ sân khấu đến màn ảnh

Sinh năm 1963 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là NSND Trần Tiến, mẹ là NSƯT Lê Mai và hai chị em là nghệ sĩ Lê Vân, Lê Vi, bà sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Năm 2001, khi mới 38 tuổi, bà đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Đến năm 2013, bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc chuyên trách Nhà hát Tuổi trẻ.

Trên sân khấu, NSND Lê Khanh ghi dấu ấn với những vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý và sự tinh tế như Juliet trong Romeo và Juliet, Desdemona trong Othello hay Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc. Sự nghiệp của bà trải dài từ những vai diễn kinh điển trên sân khấu kịch cho đến những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh điện ảnh.

Đúng là kiểu văn võ song toàn, vừa quản lý nhà hát, vừa diễn xuất đỉnh cao lại còn là đại sứ văn hóa. Ngưỡng mộ thực sự!