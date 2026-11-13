Minh Hằng lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Giải trí

Chuyên trang TC Candler vừa công bố thêm các ứng viên cho danh sách The 100 most beautiful faces of 2026. Trong đợt này, ca sĩ Minh Hằng xuất hiện cùng nhiều gương mặt quốc tế như Era Mirzaei, Lee Ju-eun, Ella Rubin và Nana Owada. Đây là lần đầu tiên giọng ca Một vòng trái đất nhận được đề cử tại bảng xếp hạng nhan sắc thường niên này.

Trước đó, tờ China Times của Trung Quốc cũng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của cô. Cây bút của tờ báo này gọi Minh Hằng là "nữ thần Việt Nam" và là nữ hoàng của nhiều MV, ca khúc và bộ phim.

Từ những bản hit đến phim trăm tỷ

Minh Hằng bắt đầu gây chú ý với công chúng qua con đường âm nhạc. Những năm đầu sự nghiệp, cô ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Sắc môi em hồng, Người vô hình, Phải chăng em đã yêu, Yêu lầm anh và đặc biệt là Một vòng trái đất. Chính hình ảnh trẻ trung, phong cách biểu diễn năng động cùng khả năng biến hóa linh hoạt đã giúp cô xây dựng được lượng khán giả riêng cho mình.

Không dừng lại ở ca hát, cô sớm lấn sân sang diễn xuất. Vai diễn trong phim truyền hình Gọi giấc mơ về là dấu mốc quan trọng khiến khán giả chú ý đến cô với tư cách một diễn viên. Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án như Giải cứu thần chết, Ngôi nhà hạnh phúc, Những nụ hôn rực rỡ, Bao giờ có yêu nhau và Sắc đẹp ngàn cân. Trong đó, vai Đông Dương trong Vừa đi vừa khóc là một trong những vai diễn được nhắc đến nhiều nhất. Thành quả cho nỗ lực này là giải Mai Vàng năm 2015 ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình được yêu thích.

Ở mảng điện ảnh thương mại, Minh Hằng cũng gặt hái thành công với Bẫy ngọt ngào (doanh thu khoảng 83 tỷ đồng) và Chị chị em em 2 (vượt mốc 100 tỷ đồng tại phòng vé). Điều này cho thấy cô không chỉ đóng phim mà còn quan tâm đến cả hoạt động sản xuất.

"Nữ hoàng quảng cáo" và ghế nóng truyền hình

Song song với nghệ thuật, Minh Hằng tạo dựng được vị trí đáng chú ý trong thị trường quảng cáo và từng được truyền thông gọi là nữ hoàng quảng cáo. Trong hơn một thập kỷ, cô hợp tác với nhiều nhãn hàng thuộc các lĩnh vực từ mỹ phẩm, công nghệ, chăm sóc cá nhân, hàng tiêu dùng cho đến bất động sản.

Kinh nghiệm làm việc với các thương hiệu là lợi thế để cô chuyển sang truyền hình thực tế. Năm 2018, cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại The Face Vietnam, cạnh tranh cùng Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến. Dù việc một ca sĩ ngồi ghế nóng chương trình người mẫu từng gây tranh luận, nhưng nhà sản xuất đánh giá cao kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động giải trí, quay TVC và chụp ảnh quảng cáo của cô để truyền đạt cho thí sinh.

Chính việc liên tục xuất hiện trong các sự kiện thương mại, quảng cáo và chương trình giải trí đã khiến thu nhập của cô được quan tâm. Có thông tin cho rằng mức cát-sê của Minh Hằng thuộc nhóm cao trên thị trường, thậm chí từng nhận vài tỷ đồng cho một lần ngồi ghế nóng chương trình thực tế về người mẫu.

Cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp

Tháng 6/2022, sau khoảng 6 năm hẹn hò, Minh Hằng kết hôn với một doanh nhân ngành dệt may hơn cô 10 tuổi. Đến tháng 8/2023, cặp đôi đón con trai đầu lòng. Sau khi lập gia đình, cô dành thời gian giảm bớt công việc để chăm sóc tổ ấm.

Nữ ca sĩ chia sẻ cuộc sống thay đổi nhiều sau khi có con, cô phải học cách cân bằng giữa trách nhiệm làm mẹ và hoạt động nghệ thuật. Nhờ sự ủng hộ và chia sẻ việc chăm sóc con từ chồng, cô dần trở lại với giải trí. Minh Hằng đã tham gia Chị đẹp đạp gió mùa 2, ra mắt sản phẩm âm nhạc và góp mặt trong dự án điện ảnh. Gần đây nhất, cô tái xuất trong bộ phim kinh dị Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ.

Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn duy trì hình ảnh năng động và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Việc được TC Candler đề cử năm 2026 tiếp tục đưa tên tuổi của cô trở thành chủ đề được chú ý.