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Tối 14/11, Tóc Tiên chính thức xuất hiện trong vai trò mở màn cho đêm Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 tại Thái Lan. Với tiết mục Em Tiên, nữ ca sĩ không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn giới thiệu phong cách trình diễn đặc trưng của mình trước khán giả đa quốc gia. Sau một tháng chuẩn bị kỹ lưỡng về cả âm nhạc lẫn hình ảnh, màn chào sân này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Kết quả chung cuộc, Tóc Tiên cán đích ở vị trí thứ ba, xếp sau đại diện của Philippines và Thái Lan. Dù chưa thể giành ngôi quán quân đầu tiên của sân chơi này, nhưng nữ ca sĩ đã nhận được tín hiệu tích cực từ hội đồng giám khảo chuyên môn. Trong bảng xếp hạng riêng của ban giám khảo từ các quốc gia tham dự, đại diện Việt Nam xuất sắc đứng thứ hai với 83 điểm, chỉ kém Philippines. Đây là kết quả đáng chú ý bởi điểm số được đưa ra từ đánh giá chuyên môn của hội đồng giám khảo, dựa trên phần trình diễn của từng thí sinh.

Để chinh phục sân khấu quốc tế, Tóc Tiên đã chọn một chiến thuật trình diễn kết hợp giữa sự hiện đại và bản sắc dân tộc. Về mặt âm nhạc, ca khúc Em Tiên được làm mới hoàn toàn với bản phối bổ sung lời tiếng Anh để gần gũi hơn với khán giả quốc tế. Đặc biệt, ở cuối bài, Tóc Tiên còn gây bất ngờ khi hát một câu tiếng Thái như lời chào gửi đến nước chủ nhà. Cấu trúc âm nhạc cũng được thay đổi khi phần drop cuối bài biến tấu thành hai đoạn cao trào riêng biệt, giúp duy trì nhiệt lượng và tạo không gian cho nữ ca sĩ phô diễn khả năng làm chủ sân khấu.

Điểm nhấn đắt giá nhất chính là sự giao thoa văn hóa trong phần trình diễn. Ở đoạn cao trào, Tóc Tiên cùng dàn vũ công bất ngờ xuất hiện với những chiếc nón quai thao, thực hiện các động tác vũ đạo đồng bộ gợi nhắc nghệ thuật dân gian Việt Nam. Hình ảnh truyền thống này đặt giữa một sân khấu hiện đại với nhạc điện tử và ánh sáng rực rỡ đã tạo nên một hiệu ứng thị giác thú vị, khéo léo lồng ghép chất liệu văn hóa Việt vào một show diễn quốc tế.

Phong độ biểu diễn của Tóc Tiên được thể hiện rất ổn định. Nữ ca sĩ liên tục làm chủ sân khấu bằng những bước nhảy dứt khoát, mạnh mẽ trong khi vẫn giữ được giọng hát chắc chắn, nội lực dù phải hát live và thực hiện vũ đạo cường độ cao. Sự tự tin và khả năng kiểm soát sân khấu đã khiến không khí đêm chung kết được đẩy lên cao trào, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.

Diện mạo của Tóc Tiên cũng là một câu chuyện đáng bàn. Nữ ca sĩ diện bộ trang phục màu trắng pha hồng lấy cảm hứng từ hoa sen, tạo nên vẻ ngoài vừa cá tính vừa mềm mại. Chiếc corset đính kết lấp lánh kết hợp với chi tiết cổ vai xòe rộng như những cánh hoa và tà voan dài thướt tha, khiến Tóc Tiên trông như một đóa hoa bước ra từ thế giới tương lai. Để có tạo hình chỉn chu này, cô đã làm việc cùng ê-kíp gồm nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, stylist Kelbin Lei cùng bộ đôi Quân Nguyễn và Pu Lê. Đặc biệt, bộ ảnh tạo hình của cô được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Thái Lan Pobsut Wongpuckdee, người từng làm việc với Lisa (BLACKPINK).

Cuộc thi năm nay quy tụ 11 đại diện từ khắp châu Á tranh tài tại Bangkok. Cách tính điểm của Eurovision Song Contest Asia 2026 chia đều tỷ lệ: 50% điểm từ hội đồng giám khảo chuyên môn và 50% từ bình chọn của khán giả quốc tế. Một chi tiết đáng lưu ý là theo quy định, khán giả Việt Nam không được bình chọn cho đại diện nước mình, nghĩa là sự ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế đóng vai trò quan trọng trong hành trình của cô. Với vị trí thứ ba chung cuộc và thứ hai từ ban giám khảo, đây là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho lần đầu tiên Việt Nam góp mặt tại đấu trường này.

Một màn trình diễn quá 'mượt', đúng là không hổ danh Tóc Tiên, mọi người thấy vị trí Top 3 này đã xứng đáng chưa?