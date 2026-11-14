Siu Black và Phương Thanh chính thức làm hòa sau nhiều năm mâu thuẫn

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Phương Thanh và Siu Black vừa gây bất ngờ khi cùng xuất hiện trên sân khấu tại một buổi tiệc thân mật của Hoa hậu Nguyễn Thị Minh Châu ở TPHCM. Đây là dấu mốc đánh dấu sự kết thúc cho chuỗi ngày mâu thuẫn kéo dài nhiều năm giữa hai nghệ sĩ, những người từng coi nhau là tri kỷ trong âm nhạc.

Ca sĩ Nguyên Vũ xác nhận mình là người chủ động kết nối, giúp hai đàn chị hóa giải khúc mắc. Với thói quen gọi điện hỏi thăm đồng nghiệp, Nguyên Vũ mong muốn đưa Phương Thanh và Siu Black gắn kết trở lại. Khi nhận được lời mời tham gia sự kiện lần này, cả hai nữ ca sĩ đều vui vẻ nhận lời, chủ động sắp xếp lịch trình bận rộn mà không hề đặt nặng vấn đề cát-xê.

Từ tri kỷ đến những hiểu lầm

Thực tế, mối quan hệ giữa Phương Thanh và Siu Black từng rất khăng khít. Đặc biệt trong giai đoạn 2013-2015, khi Siu Black đối mặt với khủng hoảng cá nhân, Phương Thanh đã không ngần ngại đứng ra hỗ trợ, kêu gọi giúp đỡ và dàn xếp công việc để đồng nghiệp vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, những hiểu lầm phát sinh sau đó đã khiến tình bạn này rạn nứt nghiêm trọng. Hai ca sĩ ngừng liên lạc và thậm chí không nhìn mặt nhau trong một thời gian dài. Cho đến nay, theo chia sẻ của Nguyên Vũ, cả hai đã thực sự thấu hiểu và hóa giải được những vướng mắc trước đây. Minh chứng rõ nhất là trước khi sự kiện diễn ra, Phương Thanh đã chủ động đến đón Siu Black.

Những tín hiệu tái hợp sớm

Việc xuất hiện cùng nhau tại buổi tiệc không phải là điều quá bất ngờ nếu nhìn vào những dấu hiệu gắn kết gần đây. Cách đây không lâu, giọng ca Ly cà phê Ban Mê đã ghé thăm nhà mới của Phương Thanh. Cả hai còn cùng ra mắt dự án âm nhạc mang tên Ta không là gì cả.

Tình trạng sức khỏe của Siu Black

Bên cạnh chuyện làm hòa, Nguyên Vũ cũng chia sẻ về tình hình sức khỏe của Siu Black sau thời gian dài vắng bóng. Nam ca sĩ cho biết sức khỏe đàn chị hiện vẫn còn hơi yếu và mong chị chú ý giữ gìn, đồng thời khuyến khích chị nhận lời đi hát nhiều hơn để ổn định kinh tế và thu nhập.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Siu Black từng khiến người hâm mộ lo lắng khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ chẩn đoán nữ ca sĩ bị suy thận, suy tim, tràn dịch màng phổi cùng nhiều biến chứng khác. Sau quá trình điều trị tích cực, chị đã dần ổn định và được xuất viện.

Nội lực mạnh mẽ của "họa mi núi rừng"

Dù thể trạng bên ngoài có phần mệt mỏi, nhưng Nguyên Vũ nhận xét Siu Black vẫn sở hữu nội lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngay khi bước lên sân khấu trong đêm tiệc, đàn chị đã hát đầy máu lửa, thậm chí khiến hệ thống âm thanh của chương trình gần như không đáp ứng nổi.

Chứng kiến sự trở lại này, Phương Thanh không giấu được niềm vui. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng dù chị Siu Black đã có tuổi và từng bệnh nặng nhưng vẫn tươi trở lại, có thể đứng hát trước hàng nghìn khán giả. Phương Thanh chiêm nghiệm rằng đôi khi người ta nghĩ bệnh tật sẽ lấy đi tất cả, nhưng thực ra nếu còn sức khỏe thì vẫn có thể tiếp tục làm nghệ thuật.

Siu Black là người dân tộc Ba Na, sinh năm 1967 tại Kon Tum (nay là Quảng Ngãi), chị vốn nổi tiếng là "họa mi núi rừng Tây Nguyên" với những ca khúc đi cùng năm tháng như Đôi mắt Pleiku hay Ngọn lửa cao nguyên. Chị cũng từng giữ vai trò giám khảo tại nhiều cuộc thi lớn như Vietnam Idol, Rock Việt và Tiếng hát Việt toàn cầu.

Sau những ồn ào về nợ nần vào năm 2013, Siu Black từng về quê làm nhiều nghề mưu sinh và thỉnh thoảng mới đi hát. Về đời tư, năm 2018, chị và chồng cũ là Nguyễn Đức Hùng quay lại sống chung do con cái vun vén và chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 9/2023 sau 5 năm chung sống.