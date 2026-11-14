Bích Phương và những mâm cơm nhà đậm chất 'cô Tấm' Vpop

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Bích Phương vốn là một ca sĩ nổi tiếng với những mâm cơm tự tay chuẩn bị, thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân. Những hình ảnh này khiến người hâm mộ thích thú đến mức gọi cô là "cô Tấm" của Vpop vì sự chăm chỉ vào bếp và niềm yêu thích dọn dẹp, nấu nướng đời thường, đối lập hoàn toàn với ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Thực đơn bình dị nhưng đủ chất

Điểm cộng trong các bữa ăn của Bích Phương là sự gần gũi, không nhất thiết phải cầu kỳ hay dùng nguyên liệu đắt đỏ. Nữ ca sĩ ưu tiên những món ăn quen thuộc trong gia đình Việt như thịt rang cháy cạnh, đậu rán, trứng rán, cùng các món rau luộc và thịt luộc.

Cách chế biến các món canh và món xào của cô cũng đi theo hướng đơn giản, dễ ăn. Tuy nhiên, Bích Phương ghi điểm nhờ sự đa dạng trong cách kết hợp. Một mâm cơm đúng chuẩn của cô luôn có đủ món mặn, món rau và món canh, tạo nên một tổng thể vừa bắt mắt vừa mang lại cảm giác ấm cúng, thân thuộc.

Từ món ăn hằng ngày đến đặc sản lễ Tết

Không chỉ dừng lại ở những món cơ bản, Bích Phương còn trổ tài với những món ăn đòi hỏi nhiều công đoạn chế biến công phu hơn. Danh sách món ăn "level up" của cô bao gồm bún tôm, gà tần, các nồi lẩu thịnh soạn và cả bánh flan tự làm.

Đặc biệt, vào những dịp lễ Tết, nữ ca sĩ chuẩn bị những mâm cơm với nhiều món ăn truyền thống. Có thể thấy căn bếp chính là không gian yêu thích, nơi Bích Phương tận hưởng niềm vui bình dị để cân bằng với áp lực công việc nghệ thuật.

Chuyện tình cảm và những lời đồn đoán

Bên cạnh niềm đam mê bếp núc, Bích Phương còn gây chú ý bởi tính cách hài hước và sự duyên dáng trên mạng xã hội. Gần đây, mối quan hệ giữa cô và Tăng Duy Tân trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Tại concert Em Xinh Say Hi, cả hai thậm chí đã được khán giả và các "Em Xinh" bình chọn trao giải Best OTP (One True Pairing).

Trước những đồn đoán rầm rộ, Bích Phương từng bày tỏ sự ngại ngùng nhưng vui vẻ khi thấy mọi người hào hứng. Cô cho rằng việc mang lại niềm vui cho khán giả là điều đáng quý, nhưng khẳng định không muốn đưa ra tuyên bố chính thức về chuyện tình cảm cá nhân.

Cô cho biết mình vốn rất hay ngại chứ không phải giấu diếm. Về chuyện tình cảm, cô sẽ không giấu nhưng cũng không công khai, ai biết đến đâu thì biết, và cô sẽ không nói dối nhưng cũng không tự kể hay đưa ra thông điệp chính thức về tình trạng quan hệ.

Một Bích Phương đa sắc màu

Để có được sự yêu mến hiện nay, Bích Phương đã có hành trình bền bỉ với âm nhạc. Cô bắt đầu gây chú ý từ Vietnam Idol 2010 và liên tục tạo hit với các ca khúc như Bùa Yêu, Đi Đu Đưa Đi, Một Cú Lừa, Chị Ngả Em Nâng. Với giọng hát ngọt ngào và khả năng biến hóa, cô đã xây dựng được vị trí riêng trong lòng khán giả. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự quan tâm khi góp mặt trong chương trình Em Xinh Say Hi.