Tố My và Quang Lê ăn mừng sản phẩm mới cán mốc 1 triệu view

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Sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng Nam Bộ và đậm chất trữ tình của ca sĩ Tố My và ca sĩ Quang Lê đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là một con số đáng mơ ước, cho thấy khán giả vẫn cực kỳ chuộng những giai điệu quê hương khi được thể hiện bởi hai giọng ca ăn ý.

Trước tin vui này, Tố My đã không giấu được sự hạnh phúc và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người theo dõi. Nữ ca sĩ chia sẻ: "My vui và biết ơn thật nhiều tình cảm của cả nhà. Cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn khán giả và FC Tô Mì đã luôn yêu thương, theo dõi, chia sẻ và ủng hộ My. Mỗi lượt xem, mỗi lời động viên đều là món quà vô cùng quý giá!".

Bài đăng của cô nàng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Fan không chỉ vào chúc mừng mà còn khen ngợi sự hòa quyện trong giọng hát của cả hai. Nhiều người cho rằng chính màu sắc âm nhạc gần gũi, ngọt ngào cùng chất Nam Bộ đặc trưng đã giúp ca khúc dễ dàng chạm đến cảm xúc người nghe. Một số khán giả cũng bày tỏ mong muốn hai nghệ sĩ tiếp tục có thêm những màn song ca trong thời gian tới.

Từ sự đồng điệu trong âm nhạc đến cơ duyên bất ngờ

Thực ra, Tố My và Quang Lê vốn có mối quan hệ đồng nghiệp rất thân thiết, gắn bó với nhau từ trên sân khấu cho đến đời thường. Vì cả hai đều theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero và nhạc quê hương nên họ có nhiều điểm tương đồng trong phong cách biểu diễn cũng như cách truyền tải cảm xúc.

Ít ai biết rằng, cơ duyên để có sản phẩm lần này bắt nguồn từ mong muốn của Tố My. Ban đầu, "ngọc nữ bolero" tìm kiếm một giọng ca nam có thể hát được chất miền Nam phù hợp với tinh thần bài hát. Ngay khi biết yêu cầu này, Quang Lê đã nhanh chóng đề nghị bản thân đảm nhận vai trò đó.

Chuyện hậu trường của hai nghệ sĩ

Có một chi tiết khá hài hước là lúc đầu Tố My chỉ nghĩ Quang Lê chuyên trị những bài bolero. Để cho thấy khả năng của mình, nam ca sĩ đã gửi cho đàn em clip hát bài Hương Tóc Mạ Non cùng Hà Phương – một sản phẩm cũng từng đạt triệu view. Đến lúc này, Tố My mới bất ngờ nhớ ra khả năng hát nhạc quê hương của tiền bối.

Vì quá thích bài hát này, Quang Lê đã lập tức vào phòng thu để thực hiện bản demo. Sự hào hứng và tinh thần làm việc nghiêm túc của anh đã ghi điểm tuyệt đối, đến mức nhạc sĩ của bài hát cũng tuyên bố rằng ca khúc này chỉ có Quang Lê mới hát hợp với Tố My.

Phong độ bền bỉ của giọng ca bolero

Ở tuổi ngoài 40, Quang Lê vẫn cho thấy sức hút riêng và duy trì lịch trình biểu diễn dày đặc tại nhiều sân khấu cả trong và ngoài nước. Dù thị trường âm nhạc thay đổi chóng mặt với nhiều xu hướng mới, nam ca sĩ vẫn trung thành với dòng nhạc trữ tình, bolero và quê hương đã làm nên tên tuổi.

Không chỉ chăm chỉ ra sản phẩm mới hay giao lưu với người hâm mộ, anh còn tích cực kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ để làm mới mình. Sự kết hợp với Tố My lần này không chỉ mang lại màu sắc mới mẻ cho cả hai mà còn góp phần đưa những giai điệu quê hương đến gần hơn với công chúng. Thú thật, trong thời đại nhạc số như bây giờ, một sản phẩm đậm chất truyền thống mà đạt triệu view thì đúng là quá xịn xò.

Liệu chúng ta có nên hóng thêm một màn collab nữa từ cặp đôi này không nhỉ?