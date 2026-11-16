Hành trình từ 'kép đẹp' sân khấu 5B đến chuyện sang Mỹ làm nail của nam NSƯT 63 tuổi

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Một nam NSƯT từng là "kép đẹp" đình đám của sân khấu Sài Gòn và là ngôi sao kịch thuộc thế hệ vàng một thời đã trải qua nhiều bước ngoặt cuộc đời. Khi sân khấu ngừng hoạt động, ông từng phải bán nhà để trả nợ, sau đó sang Mỹ làm nail.

Ở tuổi 63, nam nghệ sĩ hiện vẫn miệt mài với sàn diễn và sống độc thân.

Ở tuổi ngoài 50, sau những thăng trầm của cuộc đời, điều mà nam NSƯT này trân quý nhất không còn là tiền bạc hay danh vọng, mà là sự bình yên.