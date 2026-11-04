Tiểu Vy 'lột xác' thành công nhân trong Bò Sữa Bay: khi nàng hậu sợ 'bị chúi' vì ăn chuối chiên

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Tiểu Vy chính thức tái xuất màn ảnh rộng qua bộ phim điện ảnh Bò Sữa Bay. Không còn những bộ cánh lồng lộng thường thấy của một hoa hậu, cô hóa thân thành Mai - một cô công nhân làm việc tại nông trường với tính cách tháo vát, xông xáo. Trong phim, Mai dành tình yêu thầm lặng cho Trâu (do Nguyễn Hùng đóng). Tuy nhiên, khi Trâu chuyển vào phòng nghiên cứu và bắt đầu nảy sinh tình cảm với San (do Ngọc Xuân đóng), Mai đã nhiều lần phải thể hiện “chủ quyền” để cố gắng giành lại trái tim người mình thích.

Tiểu Vy vốn là Hoa hậu Việt Nam 2018, người đang nỗ lực để được công nhận là một diễn viên.

Áp lực xóa bỏ mác 'hoa hậu' và những cảnh quay khó nhằn

Tại buổi chiếu sớm, Tiểu Vy thú nhận rằng Bò Sữa Bay tạo cho cô áp lực rất lớn, giống như những bộ phim trước đó, khi cô phải nỗ lực thật nhiều để được công nhận là một diễn viên thực thụ. Cô chia sẻ thẳng thắn mong muốn khán giả nhìn nhận mình là nhân vật trong phim chứ không phải nhìn thấy một hoa hậu đang diễn, bởi mỗi cảnh quay đều đòi hỏi cô phải bộc lộ nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau.

Điều bất ngờ là những cảnh quay tưởng chừng đơn giản lại là thử thách khó khăn nhất với nàng hậu. Tiểu Vy kể lại khoảnh khắc khó nhằn nhất là khi nhân vật Mai nhìn Trâu và San bay lên trời. Vì máy quay đặt ở trên cao, cô phải ngửa cổ trong thời gian dài, cộng thêm ánh đèn chói mắt và sương mù dày đặc dễ gây phân tâm. Dù trong điều kiện khắc nghiệt đó, cô vẫn phải đảm bảo thể hiện được sự buồn rầu của nhân vật.

Trải nghiệm 'lần đầu' tại cao nguyên Mộc Châu

Tham gia Bò Sữa Bay, Tiểu Vy có những trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với đời thực. Để nhập vai cô công nhân Mai, cô phải tập làm những công việc như vắt sữa bò, thái thịt phân phát cho đồng nghiệp hay đi lựa đồ nhựa và nhôm cũ. Những kỷ niệm này được tạo nên trong suốt những ngày quay phim giáp Tết tại vùng cao nguyên Mộc Châu.

Đây cũng là lần đầu tiên cô đóng phim trong tiết trời rét đậm, với nhiệt độ thường xuyên xuống dưới 10 độ C. Thậm chí, có những hôm cô phải làm việc xuyên đêm đến 5 giờ sáng giữa không gian đồng không mông quạnh, sương phủ với mức nhiệt chỉ 5 độ C. Dù vất vả, Tiểu Vy cho biết cả ê kíp vẫn luôn giữ được năng lượng tươi trẻ trên phim trường.

Một chi tiết hài hước là quy tắc “kiêng ăn chuối” của cô khi đi quay vì sợ “bị chúi” . Tuy nhiên, vì món chuối chiên quá ngon nên nàng hậu đã quyết định phá lệ thưởng thức, và may mắn là mọi việc sau đó vẫn diễn ra suôn sẻ.

Những điểm nhấn khác và cốt truyện độc đáo của phim

Bên cạnh Tiểu Vy, diễn viên Võ Điền Gia Huy cũng để lại ấn tượng mạnh với vai trùm giang hồ tên Quân. Anh đảm nhận nhiều cảnh hành động mạo hiểm, đặc biệt là phân đoạn lái xe đuổi theo anh em Trâu qua các cung đường núi tại Mộc Châu. Võ Điền Gia Huy tiết lộ anh chỉ mới tập lái xe hơi một thời gian ngắn trước khi phim bấm máy và phải tiếp tục học lái xe số sàn cũng như xe tải để phục vụ cho dự án này.

Bộ phim là tác phẩm chào sân của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt, người từng thành công với các phim ngắn Tàn sữa và Đàn cá gỗ. Nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi cho biết chị quyết định đồng hành cùng đạo diễn vì ấn tượng với tứ truyện độc đáo và mới lạ của phim.

Bò Sữa Bay lấy bối cảnh những năm 1990 tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu. Cốt truyện xoay quanh một loại sữa có khả năng trẻ hóa và chữa lành vết thương, hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ. Để thoát nghèo, Trâu cùng ba em trai ruột đã thỏa thuận giúp phó giám đốc Văn (do Lãnh Thanh đóng) đánh cắp công thức này từ nhà khoa học San. Tuy nhiên, kế hoạch bị lung lay khi Trâu nảy sinh tình cảm với San.

Phim có suất chiếu sớm từ 18h ngày 5/11 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 6/11.