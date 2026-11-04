NSƯT Cát Tường rao bán nhà 26m2 giá 4,55 tỷ đồng

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NSƯT Cát Tường vừa gây chú ý trên trang cá nhân khi rao bán một căn nhà chính chủ tại đường Thống Nhất, phường Thông Tây Hội, TP.HCM. Căn nhà có diện tích 26,5 m2 với tổng diện tích sử dụng là 45,5 m2.

Xét về kết cấu, ngôi nhà bao gồm một tầng trệt và một tầng lầu. Bên trong được chia thành ba phòng ngủ, ba nhà vệ sinh khép kín và trang bị sẵn ba máy điều hòa. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, đây là căn nhà "nhỏ nhưng đẹp".

Tiện ích và mức giá chốt

Điểm cộng mà NSƯT Cát Tường nhấn mạnh là ô tô có thể di chuyển vào tận nhà. Vị trí căn nhà cũng nằm trong khu vực có đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như chợ, trường học và bệnh viện.

Mức giá được đưa ra cho bất động sản này là 4,55 tỷ đồng. Nữ nghệ sĩ cũng cho biết thêm rằng cô sẽ thương lượng nếu khách mua thể hiện sự thiện chí.

Từ quán cà phê đến chuyện mua bán nhà đất

Trước đó, trong hậu trường một chương trình do Cát Tường và diễn viên Trung Dũng hợp tác sản xuất, nam diễn viên cho biết cô đã bỏ bán cà phê để chuyển sang bán nhà bán đất. Thực tế, NSƯT Cát Tường từng mở một quán cà phê tại khu vực Gò Vấp cũ nhưng sau đó phải đóng cửa vì lịch trình công việc quá bận rộn, không thể quản lý thường xuyên.

Thời gian qua, nữ nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ về việc thay đổi nơi ở và giao dịch nhà đất. Gần nhất là vào tháng 9/2026, cô đã mua một căn nhà 60m2 tại TP.HCM với mục đích đón cha mẹ từ quê lên sống cùng để dưỡng già.

Phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trước những lời xầm xì, NSƯT Cát Tường khẳng định các căn nhà cô mua đều xuất phát từ nhu cầu ở thực tế. Cô chọn cách bán căn nhà hiện tại để có thêm nguồn tiền mua căn mới thay vì tích trữ nhiều bất động sản cùng lúc.

Nữ nghệ sĩ bộc bạch rằng việc mua bán chỉ là nhu cầu cá nhân và những căn nhà cô rao thường tìm được người mua nhanh chóng. Cô cho biết bị một số người chửi bới, cho rằng cô ngáo giá hoặc ảo giá. Cô nói: "Tôi phải bán nhà này mới có tiền mua nhà khác chứ đâu phải tôi có nhiều nhà. Tôi có cái nhà đó thôi, cứ mua rồi bán. Đó là lao động chân chính. Tôi kiếm tiền lời để sống thôi".

Về NSƯT Cát Tường

NSƯT Cát Tường sinh năm 1977, quê ở Huế và từng là thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Cô là nghệ sĩ đa năng trong các lĩnh vực dẫn chương trình, ca hát và diễn xuất. Với vai trò MC trong nhiều show hẹn hò, cô được khán giả gọi bằng cái tên "bà mối quốc dân".

Trong sự nghiệp điện ảnh và truyền hình, cô ghi dấu ấn qua loạt phim như Hương phù sa, Cô gái xấu xí, Gọi giấc mơ về, Nghề báo, Một nửa yêu thương, Gạo nếp gạo tẻ 2, Nhà có 5 nàng tiên và Siêu lừa gặp siêu lầy.