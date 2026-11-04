Khánh Thi tuyên bố muốn buông tay sau 3 năm nỗ lực đến mức kiệt sức

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Khánh Thi vừa đăng tải một dòng trạng thái dài chia sẻ về những cảm xúc nặng nề sau 3 năm dốc hết sức cho nhiều công việc. Nữ kiện tướng cho biết cô đã nỗ lực làm những điều mà trước đây chính bản thân cũng không nghĩ mình đủ sức gánh vác.

Nhìn lại hành trình vừa qua, Khánh Thi thấy hạnh phúc khi những việc mình góp công vun đắp dần thành hình và tạo cơ hội cho nhiều người khác bước tiếp. Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. Có những thời điểm sức khỏe cạn kiệt đến mức cô phải sang tận Singapore để điều trị. Dù vậy, vào lúc đó, Khánh Thi vẫn chỉ mong mình sớm khỏe lại để quay về làm tiếp vì tin vào những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.

Cảm giác trống rỗng và sự bất lực

Thế nhưng, sau 3 năm cố gắng, lần đầu tiên Khánh Thi thừa nhận mình cảm thấy lòng trống rỗng đến lạ. Những công việc mà ngày hôm trước cô còn tự nhủ nhất định phải làm cho xong và quyết tâm vì mọi người, thì đến hôm nay, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến cô thấy mệt mỏi.

Khánh Thi cho biết cô không muốn làm gì cả mà chỉ muốn ngồi yên một lúc thật lâu để suy nghĩ. Nữ kiện tướng tiết lộ bản thân hiểu rõ nguyên nhân khiến mình buồn, nhưng điều đó cũng không làm nỗi đau vơi đi. Theo chia sẻ của cô, điều đau nhất là khi nhìn lại, cô vẫn còn thương những điều mình từng hết lòng vì nó và biết chúng xứng đáng được tiếp tục, nhưng hiện tại cô không còn dù chỉ một chút sức để cố thêm.

Quyết định buông tay để thương chính mình

Vì vậy, Khánh Thi muốn cho phép bản thân được nghỉ ngơi, được yên lặng và tạm gác lại những điều từng khiến mình phải mạnh mẽ. Đáng chú ý, cô đưa ra quyết định rằng nếu ngày mai thức dậy mà tâm trạng vẫn không khá hơn, cô sẽ quyết định buông tay.

Khánh Thi khẳng định việc buông tay không phải vì cô chưa từng cố gắng, cũng không phải vì những điều cô làm không còn ý nghĩa. Chỉ là sau 3 năm, cô cảm thấy mình đã đi đến giới hạn. Với cô, đôi khi buông tay không phải là bỏ cuộc mà là học cách thương lấy chính mình.

Sự quan tâm từ cộng đồng

Dù không kể chi tiết câu chuyện cụ thể, nhưng những chia sẻ đầy tâm trạng của Khánh Thi đã nhận được rất nhiều lời động viên từ bạn bè cũng như những người theo dõi.

Khánh Thi là một trong những tên tuổi hàng đầu của vũ đạo Việt Nam, được mệnh danh là "Nữ hoàng Dancesport". Cô là kiện tướng dancesport, biên đạo cho các show diễn và có sự nghiệp thi đấu với nhiều thành tích quốc tế. Cô cũng có đóng góp lớn trong việc phát triển bộ môn khiêu vũ thể thao tại Việt Nam. Về đời tư, cô kết hôn với kiện tướng dancesport Phan Hiển và có ba người con, trong đó con trai cả Kubi cũng sớm bộc lộ năng khiếu và giành nhiều thành tích quốc tế.