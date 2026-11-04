Thảm đỏ ra mắt Bò Sữa Bay: Phương Anh Đào, Lê Hạ Anh xinh xỉu còn Tam Triều Dâng thì gây tranh cãi

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Thảm đỏ ra mắt phim Bò Sữa Bay đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi dàn khách mời đổ bộ với những outfit cực kỳ đầu tư.

Đầu tiên phải kể đến Phương Anh Đào với phong thái rạng rỡ khó cưỡng. Nữ diễn viên chọn đầm cổ yếm màu xanh pastel, vừa tôn lên đường nét mềm mại, nữ tính, vừa giữ được sự sang trọng. Điểm cộng to đùng là kiểu tóc buộc cao và nụ cười tươi, khiến cô nàng trở thành một trong những gương mặt sáng nhất sự kiện.

Trong khi đó, Lê Hạ Anh lại chọn lối đi an toàn nhưng luôn hiệu quả với vibe 'ngọc nữ'. Cô diện váy cúp ngực tông xanh trắng đúng dresscode, khéo léo khoe vai thon. Với layout makeup trong trẻo, da căng bóng cùng mái tóc xõa tự nhiên, vẻ ngoài của Lê Hạ Anh đúng kiểu ngọt ngào, thanh lịch không chỗ chê.

Nhưng spotlight thực sự lại thuộc về Tam Triều Dâng với một lựa chọn mạo hiểm hơn. Nữ diễn viên diện chiếc đầm cúp ngực trắng kem, thiết kế xếp nếp và cắt xẻ bất đối xứng nhìn chung là rất mới mẻ và phá cách. Tuy nhiên, vì bộ đồ quá ngắn và hở nên nhiều người nhìn vào cảm thấy 'sao sao', không biết nên khen hay chê. Dù vậy, không thể phủ nhận là nhan sắc trẻ trung của cô nàng vẫn cực kỳ hút ống kính.

Nhìn chung, buổi premiere này nhộn nhịp hẳn nhờ sự đa dạng về phong cách, từ nhẹ nhàng đến quyến rũ, tạo nên một bầu không khí rôm rả đúng chất sự kiện điện ảnh.

Bạn thấy outfit nào ấn tượng nhất, hay bộ của Tam Triều Dâng hơi quá đà?