Trần Ngọc và Sơn Lâm: Hai MC 'mát tay' nhất Olympia cùng chung lý lịch gây bất ngờ

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Trong giới truyền hình, Trần Ngọc và Sơn Lâm từ lâu đã được mệnh danh là những gương mặt 'mát tay' nhất tại các kỳ Chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Sự trùng hợp thú vị này vừa chính thức được ghi nhận sau trận Chung kết năm thứ 26 diễn ra vào năm 2026. Tại điểm cầu Hà Nội, MC Sơn Lâm đã chính thức cán mốc 4 lần đồng hành cùng các học sinh giành vòng nguyệt quế, chính thức san bằng kỷ lục mà đàn anh Trần Ngọc đã xác lập trước đó.

Trần Ngọc và Sơn Lâm đều là những gương mặt quen thuộc của VTV. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau phong thái tự tin trên sóng truyền hình, cả hai đều xuất thân từ những chuyên ngành học thuật đầy 'khó nhằn' của khối Tự nhiên và từng đứng trước những lựa chọn bước ngoặt cho sự nghiệp.

Những cử nhân khối Tự nhiên 'rẽ ngang' sang truyền hình

Trần Ngọc (tên đầy đủ là Trần Hồng Ngọc) đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Vật lý - Công nghệ hạt nhân tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Sự nghiệp cầm mic của anh đến một cách hoàn toàn ngẫu hứng khi còn là sinh viên. Theo lời rủ rê của bạn bè, Trần Ngọc đã thử sức và trúng tuyển, từ đó gắn bó với nghề truyền hình trong hơn một thập kỷ. Đáng chú ý, nam MC từng gác lại cơ hội đi du học để ở lại làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Không kém cạnh đàn anh, MC Sơn Lâm (tên thật là Dương Sơn Lâm, sinh năm 1989) cũng là một 'tay ngang' đúng nghĩa. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Lọc hóa dầu tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi ra trường, Sơn Lâm từng làm việc đúng chuyên môn đào tạo trước khi quyết định chuyển hướng sang làm báo và theo đuổi đam mê dẫn chương trình. Tương tự như Trần Ngọc, Sơn Lâm cũng từng từ bỏ cơ hội học tập tại nước ngoài. Dù nhận được học bổng Thạc sĩ ngành Hóa học và đã sang Hàn Quốc du học, nhưng vì niềm đam mê với truyền hình, anh đã quyết định dừng chương trình học để trở về Việt Nam.

Hành trình trở thành 'MC mát tay' nhất Olympia

Trần Ngọc từng tạo nên một kỷ lục ấn tượng khi 4 lần dẫn dắt tại các điểm cầu có thí sinh đăng quang. Đặc biệt, anh gây chú ý với chuỗi 3 năm liên tiếp mang lại may mắn cho các quán quân vào các năm 2013 (Hoàng Thế Anh - TP Bắc Ninh), 2014 (Nguyễn Trọng Nhân - Đồng Tháp) và 2015 (Văn Viết Đức - Quảng Trị). Đến năm thứ 22 của chương trình, tại điểm cầu Thái Bình, anh tiếp tục tiếp sức cho quán quân Đặng Lê Nguyên Vũ, củng cố vững chắc hình ảnh 'MC mát tay'.

Trong khi đó, Sơn Lâm cũng ghi dấu ấn với chuỗi 2 năm liên tiếp dẫn tại điểm cầu chiến thắng vào năm 2023 (Lê Xuân Mạnh - Thanh Hóa) và năm 2024 (Võ Quang Phú Đức - Thừa Thiên Huế). Trước đó, tại trận Chung kết năm thứ 17 vào năm 2017, nam BTV cũng đồng hành cùng nhà vô địch Phan Đăng Nhật Minh (Quảng Trị). Mới đây nhất, tại trận Chung kết năm 2026, Sơn Lâm tiếp tục dẫn dắt tại điểm cầu Hà Nội, giúp đại diện học sinh Thủ đô bứt phá giành vòng nguyệt quế.

Cuộc sống phía sau ống kính

Về đời tư, Trần Ngọc kết hôn vào cuối năm 2016 với nhiếp ảnh gia Trịnh Mai Phương (sinh năm 1991). Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào năm 2020. Trần Ngọc quen thuộc với khán giả qua các chương trình như Ô cửa bí mật, Hãy chọn giá đúng, Cà phê sáng với VTV3.

Với Sơn Lâm, anh lên xe hoa vào tháng 3/2019 với bà xã Lan Hương (sinh năm 1990) sau 6 năm hẹn hò. Hiện tại, cặp đôi đã có hai con 'đủ nếp, đủ tẻ'. Với tư duy duyên dáng, Sơn Lâm hiện là một trong những MC chủ chốt của các chương trình lớn như Chuyển động 24h và Việc tử tế.

Đúng là không thể đùa được với dân khối Tự nhiên, chuyển sang làm MC mà vẫn giữ được 'vía' vô địch đỉnh cao thế này thì ai mà không mê?