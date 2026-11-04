Hé lộ mâm cơm nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Từ thịt kho hột vịt đến mì Ý nghêu

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Gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vốn được chú ý bởi khối tài sản và cuộc sống sang trọng, nên những bữa ăn tại nhà cũng khiến cư dân mạng tò mò. Qua những khung hình Tiên Nguyễn chia sẻ trên mạng xã hội, chúng ta thấy một sự giao thoa thú vị giữa những món ăn đậm chất Việt và phong cách phương Tây hiện đại.

Món Việt và món Tây trong căn bếp tỷ phú

Trong những bữa ăn thường ngày, gia đình tỷ phú vẫn ưu tiên những món ăn truyền thống, cực kỳ quen thuộc với đa số người Việt. Nhìn mâm cơm với thịt kho hột vịt hay sườn kho với màu nâu óng, thấm gia vị, nhiều người chắc chắn sẽ liên tưởng ngay đến không khí ấm cúng của những ngày Tết. Không chỉ vậy, những món giản dị như bánh mì chả lụa hay các tô phở bò, phở gà đầy đủ topping từ bò viên, chả đến rau thơm cũng xuất hiện thường xuyên.

Song song với món Việt, ẩm thực phương Tây cũng là một phần không thể thiếu trong thực đơn của gia đình. Có bữa là cá hồi áp chảo dùng kèm đậu luộc, khoai tây và cà rốt. Có bữa lại là đĩa thịt nguội salami, phô mai, hạt óc chó, trái cây sấy và mật ong.

Đặc biệt, Tiên Nguyễn thỉnh thoảng cũng vào bếp trổ tài nấu nướng, với thành phẩm là món mì Ý nghêu (Spaghetti Vongole).

Những bữa tiệc sang chảnh và sự gắn kết gia đình

Nếu ngày thường ăn uống giản dị, thì vào những dịp lễ, Tết hay ngày đặc biệt, gia đình "vua hàng hiệu" lại tổ chức những buổi tiệc tại nhà với không gian được trang hoàng công phu. Điển hình như dịp Tết Nguyên đán 2026, bàn tiệc được bày biện chỉn chu với hoa tươi và đồ trang trí theo chủ đề, đi kèm là danh sách các món ăn hấp dẫn.

Tuy mang màu sắc sang trọng đúng chất một gia đình nổi tiếng, nhưng mục đích cuối cùng của những buổi tụ họp này vẫn là tạo không gian để các thành viên gặp gỡ, ăn uống và dành thời gian chất lượng bên nhau.

Đối với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, mâm cơm nhà gắn với sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình. Ông từng xúc động chia sẻ câu chuyện trong ngày đám hỏi con gái, khi Tiên Nguyễn hứa với ba mẹ rằng mỗi tuần sẽ về thăm ba ba lần để ăn cơm cùng gia đình. Thay vì chọn sang Canada sống cùng gia đình chồng sau kết hôn, Tiên Nguyễn đã chọn ở lại để gần gũi ba mẹ.

Ông cũng bày tỏ niềm vui khi các con thường xuyên gọi điện, trò chuyện và quan tâm lẫn nhau mỗi ngày, và khi con gái về nhà ăn cơm nhiều lần trong tuần.