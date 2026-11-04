Phương Mỹ Chi 'thả thính' khách mời đặc biệt cho show Hà Nội, fan đoán ngay tên một người thầy

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Phương Mỹ Chi đang ráo riết tập luyện cho Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca DAY 2, dự kiến diễn ra vào ngày 7/11 tại Hà Nội. Đây là đêm nhạc nối tiếp sự kiện DAY 1 tại TP.HCM, nơi nữ ca sĩ kết hợp giữa giá trị dân gian truyền thống và tinh thần hiện đại. Qua dự án này, Phương Mỹ Chi muốn xây dựng dấu ấn riêng và đưa văn hóa Việt đến gần hơn với giới trẻ.

Dàn khách mời trẻ và màn 'đánh đố' fan

Trước thềm show Hà Nội, nữ ca sĩ đã công bố những khách mời đầu tiên gồm Phương Ly, Double 2T, Nguyễn Hùng và RHYDER. Đây đều là những gương mặt trẻ, sở hữu màu sắc âm nhạc riêng biệt, hứa hẹn tạo nên những màn kết hợp thú vị cho đêm nhạc.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' chính là dòng trạng thái ẩn ý mà Phương Mỹ Chi đăng tải: "THÊM tháng mới lại tới. KHÁCH quý tề tựu từ muôn nơi. MỜI các bạn đến Nhạc Hội chơi. ĐẶC sắc bất ngờ đang đón đợi. BIỆT tài nghệ sĩ sáng rạng ngời". Khi ghép các chữ cái viết hoa ở đầu câu, thông điệp hiện ra rõ mồn một là "THÊM KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT". Chiêu thức 'thả thính' này khiến fan bắt đầu ráo riết truy tìm danh tính nhân vật bí mật này.

Kỳ vọng màn tái hợp với huấn luyện viên cũ

Trong số những dự đoán, cái tên Hiền Thục nhận được sự kỳ vọng lớn nhất. Không chỉ vì giọng hát, mà bởi mối duyên đặc biệt từ hơn 10 năm trước. Khi Phương Mỹ Chi tham gia Giọng hát Việt nhí, chính Hiền Thục là huấn luyện viên đã dìu dắt cô bé trên những bước đầu tiên của sự nghiệp. Thời điểm đó, Phương Mỹ Chi đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, mộc mạc qua các ca khúc dân ca.

Sau hơn một thập kỷ, Phương Mỹ Chi giờ đã trưởng thành và không ngừng thử nghiệm những chất liệu mới. Từ hình ảnh cô bé dân ca, nữ ca sĩ đã xây dựng bản sắc riêng, điển hình là dự án Vũ trụ Cò bay, thể hiện khát khao đổi mới nhưng vẫn gắn với văn hóa truyền thống. Dù vậy, những mối quan hệ từ thuở mới vào nghề vẫn luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với cô.

Mảnh ghép còn thiếu từ đêm nhạc TP.HCM

Tại DAY 1 ở TP.HCM, Phương Mỹ Chi đã có dịp hội ngộ với hai nghệ sĩ tiền bối là Quang Lê và Hương Lan. Sự xuất hiện của hai giọng ca này không chỉ tạo nên những tiết mục đáng nhớ mà còn là cách nữ ca sĩ tri ân những người đã nuôi dưỡng tình yêu của cô với dòng nhạc dân ca.

Đáng chú ý, trong chính đêm nhạc đó, Phương Mỹ Chi từng chia sẻ Hiền Thục không thể tham gia vì bận việc cá nhân. Điều này khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì sự hiện diện của người thầy năm xưa được coi là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc hội ngộ với những nghệ sĩ quan trọng trong đời mình.

Vì thế, khi DAY 2 tại Hà Nội hé lộ về một khách mời đặc biệt, fan càng hy vọng Hiền Thục sẽ xuất hiện. Nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là khoảnh khắc cực kỳ ý nghĩa khi cô học trò nhỏ ngày nào giờ đã là một nghệ sĩ độc lập, bản lĩnh đứng chung sân khấu với thầy. Một cuộc hội ngộ không chỉ để gợi nhớ kỷ niệm mà còn đánh dấu hành trình trưởng thành đầy tự hào của Phương Mỹ Chi.

Liệu màn 'hack não' bằng chữ viết hoa của Chi có dẫn đến một cái tên đúng như fan mong đợi không nhỉ?