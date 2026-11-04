H'Hen Niê đối mặt với nghi vấn gian lận tại The Face Vietnam

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Vụ việc bắt đầu từ tập 5 của The Face Vietnam, khi một cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra giữa H'Hen Niê và Anh Thư. Mọi chuyện trở nên căng thẳng sau khi kết quả thử thách chính được công bố, khi diễn viên Tuyết nhiệt đới nghi ngờ đội của H'Hen Niê có dấu hiệu gian lận. Lý do là vì ê kíp của người đẹp 9X bị phát hiện theo dõi trực tiếp monitor và trao đổi với một người khác ngay trong lúc ghi hình.

Anh Thư cho rằng chi tiết này làm cuộc chơi mất đi sự minh bạch và công bằng, vì việc xem trước diễn biến có thể giúp đội tính toán đường dây kịch bản. Không dừng lại ở đó, nữ siêu mẫu còn yêu cầu nhà sản xuất làm rõ quyền theo dõi monitor của ê kíp các huấn luyện viên và đặt dấu hỏi lớn về việc H'Hen Niê có dùng tai nghe để liên lạc với editor hay không. Trước những chất vấn gay gắt này, H'Hen Niê khẳng định mình không gian lận và chốt một câu cực gắt: “Em tên H'Hen, chứ em không có hèn”.

Lời giải thích từ phía H'Hen Niê

Để tránh sự việc đi quá xa sau khi chương trình lên sóng, H'Hen Niê đã chính thức lên tiếng giải thích về sự hiện diện của bạn editor tại buổi quay. Cô cho biết theo quy định nhân sự, khi đội của huấn luyện viên nào thi thì nhân sự của đội đó được phép ngồi phía sau hàng ghế ban giám khảo, nên việc editor xuất hiện là hoàn toàn đúng luật.

Về chiếc tai nghe gây tranh cãi, H'Hen Niê cho rằng đó chỉ là thói quen cá nhân của bạn editor khi đeo tai nghe kết nối điện thoại để nghe nhạc lúc làm việc, chứ không phải thiết bị liên lạc hay nhắc bài. Cô cũng làm rõ thêm rằng bạn editor chỉ theo dõi qua một máy tính bảng nhỏ, thiết bị này không lưu được file gốc và việc chụp màn hình cũng không có ý nghĩa vì chất lượng kém.

Theo H'Hen Niê, tại set quay vốn có một màn hình lớn mà tất cả những người ngồi ở khu vực đó đều xem được. Vì mọi người đều công khai nắm được source quay nào tốt hay không, nên cô khẳng định không có chuyện giấu giếm hay gian lận. Nữ huấn luyện viên nhấn mạnh mình luôn chơi bằng thực lực, tự nhớ kịch bản và diễn theo cảm nhận. Cô chốt lại bằng nguyên tắc làm việc trung thực: thắng thì vui, thua thì chấp nhận để nỗ lực hơn.

Phản hồi từ phía Anh Thư

Ở phía ngược lại, Anh Thư cho rằng những lời giải thích về quyền có mặt tại set, thói quen đeo tai nghe hay khả năng lưu file vẫn chưa trả lời đúng trọng tâm vấn đề. Theo nữ siêu mẫu, điểm mấu chốt là quy định các huấn luyện viên phải nhận file cùng thời điểm, nên việc một đội được kết nối thiết bị riêng với monitor là điều cần phải làm rõ để đảm bảo công bằng.

Đáng chú ý, Anh Thư tiết lộ phía DOP của chương trình đã xin lỗi về sai sót khi cho phép kết nối này, và đạo diễn chương trình cũng xác nhận đây là lỗi từ phía ban tổ chức. Vì vậy, Anh Thư chọn lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của thí sinh và yêu cầu ban tổ chức rút kinh nghiệm cho các tập tiếp theo. Với cô, một sai sót đã được thừa nhận thì cần được khắc phục rõ ràng, thay vì chỉ coi đó là một hiểu lầm nhỏ.