Mùa đông không lạnh sốt lại sau 20 năm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bỗng thành 'nhà tiên tri'

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Cộng đồng mạng những ngày gần đây bỗng dưng 'đào' lại ca khúc Mùa đông không lạnh khi miền Bắc vẫn nắng nóng dù đã bước vào tháng 11. Tình huống tréo ngoe này khiến nhiều người hài hước gọi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là “nhà tiên tri” vì cho rằng bài hát ra đời gần 20 năm trước đã dự báo trước thời tiết năm nay.

Trước sự quan tâm này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ anh cảm thấy vui và bất ngờ khi tác phẩm cũ được nhắc đến liên tục. Qua các video và bình luận trên mạng xã hội, anh nhận thấy khán giả đang đón nhận câu chuyện này với tâm thế vui vẻ. Anh cho biết việc tên tuổi và bài hát được nhắc lại là một niềm vui rất lớn đối với một nhạc sĩ, đồng thời giúp nhiều khán giả mới biết anh chính là người viết ca khúc này.

Từ kỷ niệm thời trẻ đến bản hit 'ngô nghê'

Ít ai biết Mùa đông không lạnh thực chất là ca khúc thứ hai mà Nguyễn Văn Chung sáng tác vào năm 2002, khi anh mới 18 tuổi. Cảm hứng của bài hát đến từ một kỷ niệm tình cảm thời trẻ: khi đi chơi cùng người yêu trong một ngày trời lạnh, nhưng vì được ôm người yêu nên anh không còn cảm thấy lạnh nữa. Khi được hỏi về danh tính cô gái năm đó, nhạc sĩ chỉ cười và thú nhận là đã quên mất vì chuyện xảy ra quá lâu rồi.

Tuy nhiên, bài hát này từng bị chính tác giả 'giam' trong ngăn kéo suốt nhiều năm. Nguyễn Văn Chung thừa nhận lúc đó anh mới tập tành sáng tác nên thấy bài hát khá ngô nghê, giai điệu không mượt mà và ca từ chỉ đơn thuần là kể chuyện, thiếu chiều sâu cũng như điểm nhấn đặc biệt. Vì tự đánh giá là không đủ thu hút dưới góc độ khán giả, anh đã không có ý định đem bán tác phẩm này.

Bước ngoặt bất ngờ năm 2008

Phải đến năm 2008, ca khúc mới có cơ hội 'hóa rồng' khi nhạc sĩ Minh Khang đặt hàng bài hát cho album của ca sĩ Akira Phan. Vì chưa kịp viết bài mới, Nguyễn Văn Chung đã gửi những tác phẩm cũ để đồng nghiệp lựa chọn. Anh đặt niềm tin vào khả năng sản xuất của Minh Khang - người từng thực hiện các ca khúc thành công khác của anh như Vầng trăng khóc, Đêm trăng tình yêu, Tình yêu mang theo và Con đường mưa.

Theo Nguyễn Văn Chung, nhạc sĩ Minh Khang đã cân nhắc kỹ về giai điệu, cách khai thác và sự phù hợp với giọng ca của Akira Phan chứ không chỉ chọn dựa trên cái tên. Chính bản hòa âm dễ nghe cùng khả năng sản xuất của Minh Khang đã đưa Mùa đông không lạnh tiếp cận gần hơn với công chúng. Giai đoạn 2008-2009, Nguyễn Văn Chung sở hữu bộ ba ca khúc về thời tiết gây chú ý là Mùa đông không lạnh, Chiếc khăn gió ấm và Con đường mưa, vốn lan truyền rộng rãi nhờ các nền tảng chia sẻ nhạc thời đó.

Chuyện về cái duyên và sự đón nhận của thị trường

Dù bài hát đang gây sốt trở lại và được nhiều khán giả gợi ý, Nguyễn Văn Chung khẳng định không có ý định tự thể hiện hay làm phiên bản mới. Anh quan niệm vai trò của mình là sáng tác, còn việc thể hiện nên thuộc về các ca sĩ, và anh hy vọng sẽ có những giọng ca khác ngoài Akira Phan thử sức với bài này. Về việc viết một bài mới cùng tinh thần 'Mùa đông không lạnh', nhạc sĩ cho biết hiện không có cảm hứng với đề tài thời tiết vì đang ấp ủ những dự định khác.

Nhìn lại hành trình này, Nguyễn Văn Chung chiêm nghiệm rằng thành công của một ca khúc không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với tâm huyết của người viết. Có những bài anh đầu tư rất nhiều nhưng không được đón nhận, trong khi Mùa đông không lạnh - bài hát từng bị chính 'cha đẻ' chê là ngô nghê - lại trở thành hit bền vững. Anh cho rằng có rất nhiều yếu tố quyết định một bài hát có thành hit hay không, từ ca sĩ, thời điểm phát hành cho đến nhu cầu thị trường, và đó là điều mà người nhạc sĩ phải chấp nhận.