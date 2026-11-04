Sức nóng khủng khiếp của Anh trai vượt ngàn chông gai: 35.000 vé 'bay màu' trong 27 phút

Giải trí

Đúng 9h sáng ngày 4 tháng 11, một cuộc 'chiến tranh' săn vé thực sự đã diễn ra. Chỉ trong vòng 27 phút, toàn bộ 35.000 vé mở bán sớm cho hai đêm diễn của concert Anh trai vượt ngàn chông gai tại Hưng Yên vào tháng 12 đã chính thức hết sạch. Lượng truy cập tăng vọt tới mức khiến hệ thống bị nghẽn cục bộ,

Đợt mở bán này đặc biệt dành riêng cho các thành viên gói Gai Con (tên gọi thân thương cho cộng đồng fan) thông qua nền tảng YFan. Đại diện ban tổ chức thừa nhận đây là lần đầu tiên chương trình ghi nhận tốc độ hết vé nhanh đến vậy với số lượng vé lớn như thế. Để xoa dịu cơn khát của những người lỡ hẹn, đơn vị vận hành đã thông báo mở bán công khai trên Ticketbox vào lúc 12h cùng ngày.

Từ cơn sốt TP HCM đến sức nóng Hưng Yên

Không khó hiểu khi fan lại cuồng nhiệt như vậy, bởi dư âm từ hai đêm diễn tại TP HCM hồi tháng 10 vẫn còn quá đậm. Sự kiện đó đã quy tụ gần 100.000 khán giả, tạo nên một cú hích lớn về văn hóa 'đu idol nội địa'. Thay vì chỉ mặn mà với K-pop, C-pop hay các ngôi sao quốc tế, giới trẻ Việt giờ đây sẵn sàng thức xuyên đêm, dựng không gian giao lưu và sưu tập bưu ảnh của nghệ sĩ trong nước. Thậm chí, mức giá vé dao động từ một triệu đến 10 triệu đồng cũng không ngăn được lòng hâm mộ của số đông.

Theo ghi nhận từ nhà sản xuất, lượng thảo luận về chuỗi concert này trên các nền tảng mạng xã hội đã đạt tới hàng triệu lượt. Điều này cho thấy sức hút không chỉ nằm ở danh tiếng của nghệ sĩ mà còn ở chất lượng sản xuất mà ekip mang lại.

Khi dân gian 'bắt tay' với EDM và Rock

Điểm ăn tiền của Anh trai vượt ngàn chông gai chính là sự đầu tư bài bản về hạ tầng và kỹ xảo sân khấu. Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng tuyến zipline dài 200m bắc ngang qua khán đài cho những màn trình diễn trên không đầy mạo hiểm. Về phần nghe, dưới bàn tay nhào nặn của Giám đốc âm nhạc SlimV, mảng hòa âm trở thành điểm tựa vững chắc khi pha trộn khéo léo chất liệu dân gian đương đại với Rock, Rap và EDM, thổi một luồng sinh khí mới vào những bản hit quen thuộc.

Kịch bản concert được chia làm chín chương với những chủ đề đầy gợi mở như Đồng tâm, Hợp lực, Trí tưởng tượng khổng lồ, Nguồn cội, Mời buồn sang chơi và Mỹ mãn. Mỗi ca khúc đều được 'khoác' một lớp áo mới, không chỉ để giải trí mà còn nhằm tôn vinh nghệ thuật truyền thống trong một không gian hiện đại. Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cùng SlimV và ekip đã tận dụng tối đa nguồn chất liệu dân gian để tạo nên màu sắc nghệ thuật đương đại đặc trưng.

Hành trình từ show thực tế đến 'Gia tộc toàn năng'

Toàn bộ chuỗi concert này được xây dựng dựa trên nền tảng của chương trình truyền hình thực tế cùng tên, phát sóng từ tháng 6 năm 2024. Chương trình là nơi hội tụ của 33 sao nam đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau: từ ca sĩ, diễn viên, MC, nhạc sĩ cho đến doanh nhân và vận động viên.

Sau nhiều vòng biểu diễn nhóm đầy kịch tính, 17 gương mặt có điểm số cao nhất đã chính thức hợp thành nhóm nhạc mang tên Gia tộc toàn năng. Những màn trình diễn mãn nhãn như cú bê đỡ trên không của Thanh Duy tại đêm diễn TP HCM hồi tháng 10 là minh chứng cho nỗ lực và sự kết nối của các nghệ sĩ trong dự án này.