Trường Giang và những màn 'né' tiền mừng cưới gây cười

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Chuyện sao Việt đi đám cưới đồng nghiệp và mừng bao nhiêu tiền luôn là chủ đề khiến công chúng tò mò vì ai cũng biết các nghệ sĩ nổi tiếng thường có kinh tế ổn định. Nếu Trấn Thành được khen vì sự hào phóng, thì Trường Giang lại chọn lối đi riêng bằng những màn đối đáp lầy lội để né tránh câu hỏi nhạy cảm này.

Những pha 'tỉnh bơ' tại đám cưới đồng nghiệp

Nam danh hài nhiều lần tiết lộ mình chỉ đến chúc mừng đồng nghiệp chứ không hề hé lộ về số tiền trong phong bì. Đỉnh điểm là tại đám cưới của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy vào tháng 6/2022. Khi Trường Giang cùng Nhã Phương đang tiến vào sảnh tiệc, đạo diễn Đức Thịnh bất ngờ hỏi: "Bỏ tiền vô đây chưa?".

Thay vì trả lời nghiêm túc, Trường Giang đáp lại cực kỳ tỉnh bơ: "Thôi tiền bạc gì, đi chơi cho vui thôi". Màn trả lời của chồng khiến Nhã Phương cũng phải quay sang hỏi lại đầy hoang mang.

Triết lý 'tiền bạc vô nghĩa' đầy hài hước

Đến tháng 10/2022, tại đám cưới của Diệu Nhi và Anh Tú ở Phan Thiết, Trường Giang tiếp tục khiến quan khách cười nghiêng ngả. Khi được Trấn Thành hỏi về lời chúc cho cô dâu chú rể, anh có màn phát biểu khiến quan khách bật cười.

Không dừng lại ở đó, khi trò chuyện với Trấn Thành về chuyện tiền mừng, Trường Giang nói thấy đám cưới này có nhiều tài trợ nên anh em đến để chúc mừng chứ không có phong bì gì. Nam danh hài còn nói đã thỏa thuận với Tiến Luật là chỉ chúc, không có gì khác. Anh còn cho rằng tiền bạc vô nghĩa, vô vị trong cuộc đời này rồi rủ mọi người vào ăn tiệc.

Một chi tiết gây cười khác trong clip tại đám cưới Diệu Nhi là khi ông xã Nhã Phương giải thích lý do không có phong bì là vì quá vội vã xuống dự tiệc nên đã bỏ quên trên phòng.

Là sự thật hay chỉ là 'miếng hài'?

Thực tế, những phát ngôn "liều lĩnh" này của Trường Giang thường diễn ra trong bối cảnh trêu đùa với bạn bè đồng nghiệp. Việc Nhã Phương phản ứng ngạc nhiên tại đám cưới Mạc Văn Khoa khiến nhiều người tin rằng đây chỉ là một miếng hài để gây cười chứ không phải sự thật về việc anh không mừng cưới.

Có thể thấy, thay vì tiết lộ con số cụ thể, Trường Giang đã biến một chủ đề nhạy cảm thành những màn đối đáp vui vẻ. Chính cách pha trò này khiến những lần xuất hiện tại đám cưới của anh đôi khi còn thu hút sự chú ý không kém gì nhân vật chính của buổi tiệc.